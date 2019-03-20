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Материалы по теме:

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая 
20 марта 2019, 11:43
В блогах: Всё идёт по плану ©

В блогах: Всё идёт по плану ©

Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили 
20 марта 2019, 11:38
В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от 
17 марта 2019, 10:01
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

К концу недели в Самарской области из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12, а отдельных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на субботу, 16 марта, ожидается переменная облачность без 
15 марта 2019, 10:07
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры

В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры

В областной столице не выдержала тяжести снега и рухнула крыша ангара на улице Авроры, около дома № 114А. На фотоснимке очевидца видно, что кровля складского помещения обрушилась ровно наполовину, на оставшейся части вовсю идет уборка, рабочие чистят снег. Отметим, 
13 марта 2019, 04:42
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
В Самарской области стартовала подготовка к паводку

В Самарской области стартовала подготовка к паводку

В Самарской области началась подготовка к предстоящему весеннему паводку. По информации "Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", на 20-е января запасы воды в снеге в бассейнах некоторых рек Самарской области превышают показатели предыдущего года более чем в 2 
24 января 2019, 09:22
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