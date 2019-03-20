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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды
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20 марта 2019, 11:57
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В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку
В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая …
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20 марта 2019, 11:43
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В блогах: Всё идёт по плану ©
Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили …
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20 марта 2019, 11:38
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В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от …
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17 марта 2019, 10:01
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
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15 марта 2019, 10:07
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры
В областной столице не выдержала тяжести снега и рухнула крыша ангара на улице Авроры, около дома № 114А. На фотоснимке очевидца видно, что кровля складского помещения обрушилась ровно наполовину, на оставшейся части вовсю идет уборка, рабочие чистят снег. Отметим, …
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13 марта 2019, 04:42
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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
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11 марта 2019, 09:11
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В Самарской области стартовала подготовка к паводку
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24 января 2019, 09:22
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