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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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15 апреля 2018, 04:13
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Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?

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«Массовая травля собак в 
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В Самаре стартовала благотворительная акция помощи бездомным животным

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