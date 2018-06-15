Власти Самарской области регламентировало работу организаций, которые занимаются отловом бездомных животных. Соответствующее постановление подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.
В частности, документ запрещает заниматься отстрелом собак и кошек. Оружие можно применять только в тех случаях, когда есть реальная опасность для жизни и здоровья людей. Умерщвлять животных теперь разрешается только тогда, когда нужно прекратить их страдания, либо при наличии опасных инфекций.
Кроме того, документ запрещает заниматься отловом в присутствии детей. Помимо этого компаниям запретили снимать с привязи собак, временно оставленных хозяевами в общественных местах, отлавливать животных при отсутствии заказа-наряда.
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