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Материалы по теме:

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В пятницу, 21 декабря, в Самару прибудет долгожданный гость - Дед Мороз из Великого Устюга, который совершает традиционный предновогодний тур по стране. Сначала он побывает в театре «Самарская площадь» на новогоднем представлении для ребят с ограниченными возможностями здоровья, затем - 
20 декабря 2018, 04:28
Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение 
20 декабря 2018, 04:16
Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

В четверг, 20 декабря, произошла смертельная авария в окрестностях Сызрани. Примерно в 12:00 молодой водитель грузовика DAF ехал по трассе мимо Сызрани в сторону Самары. По словам водителя, на «раменском» перекрестке он увидел женщину. После перекрестка он остановил машину на 
20 декабря 2018, 03:06
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В областной столице очередная коммунальная авария: в 11:35 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм на улице Мориса Тореза в Советском районе. Аварию устраняет одна 
20 декабря 2018, 02:33
По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
Двое заразившихся корью самарцев выписались из больницы

Двое заразившихся корью самарцев выписались из больницы

Двое из пяти жителей областной столицы, у которых была диагностирована корь, прошли курс лечения и выписались из больницы. Как рассказала на брифинге руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана 
10 декабря 2018, 11:32
За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев

За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев

За прошлую неделю, с 26 ноября по 2 декабря, в Самарской области зарегистрировали 9098 случаев ОРВИ и гриппа, причем 4440 пациентов - жители губернской столицы. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 3 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется 
5 декабря 2018, 03:33
Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе резко выросла. С 19 по 25 ноября в в Самарской области заразились более 8,6 тысячи человек, в то время как за предыдущую неделю -  всего 7,7 тысячи. В областной столице число 
28 ноября 2018, 04:19
В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

За прошлую неделю, с 5 по 11 ноября, в Самарской области зарегистрировали 7273 случая ОРВИ и гриппа. В том числе 3600 из них зафиксировали в Самаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 12 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе 
14 ноября 2018, 01:11
За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа

В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа

В шести населенных пунктах Самарской области нашли птичий грипп. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, по результатам исследований Самарской областной ветеринарной лаборатории, «установлено присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы».

Зараженные пернатые проживали в селе Пензино, 
23 июля 2018, 12:41
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

В Самаре ученые создали устройство, которое поможет выявлять опасную для здоровья еду и 
15 марта 2018, 11:09
В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В американских кофейнях могут ввести новые правила: обязать места общепита предупреждать своих гостей о наличии в кофе канцерогена акриламида.

В одном из судов Калифорнии как раз рассматривается иск на эту тему. Его подал Совет по образованию и изучению токсичных 
2 февраля 2018, 06:55
Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

В Севилье только что родившую женщину разрубило лифтом. Как рассказывают европейские СМИ, в этот день медики решили перевести пациентку после родов со второго этажа на третий. Когда ее на коляске наполовину вкатили в лифт, двери неожиданно захлопнулись, и конструкция начала 

21 августа 2017, 12:41
Британцы составили портреты идеальных мужчины и женщины

Британцы составили портреты идеальных мужчины и женщины

В Великобритании пациенты центра по трансплантации волос Crown Clinic составили портреты идеальных мужчины и женщины. 1000 клиентов клиники составляли образ из лиц знаменитых личностей, которые когда-либо делали пластику.
Портрет идеальной женщины был составлен из волос Дженнифер Энистон, носа Меган Фокс, 

2 декабря 2014, 12:53
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