Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ … За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе резко выросла. С 19 по 25 ноября в в Самарской области заразились более 8,6 тысячи человек, в то время как за предыдущую неделю - всего 7,7 тысячи. В областной столице число