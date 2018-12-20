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Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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20 декабря 2018, 04:28
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Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»
Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение …
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20 декабря 2018, 04:16
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Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину
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20 декабря 2018, 03:06
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В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
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20 декабря 2018, 02:33
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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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Двое заразившихся корью самарцев выписались из больницы
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10 декабря 2018, 11:32
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За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев
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5 декабря 2018, 03:33
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Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ
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28 ноября 2018, 04:19
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В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека
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14 ноября 2018, 01:11
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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа
В шести населенных пунктах Самарской области нашли птичий грипп. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, по результатам исследований Самарской областной ветеринарной лаборатории, «установлено присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы».
Зараженные пернатые проживали в селе Пензино, …
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23 июля 2018, 12:41
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
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15 марта 2018, 11:09
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В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак
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2 февраля 2018, 06:55
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Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта
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21 августа 2017, 12:41
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Британцы составили портреты идеальных мужчины и женщины
В Великобритании пациенты центра по трансплантации волос Crown Clinic составили портреты идеальных мужчины и женщины. 1000 клиентов клиники составляли образ из лиц знаменитых личностей, которые когда-либо делали пластику.
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2 декабря 2014, 12:53