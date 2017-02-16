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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 февраля 2017г 
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Ученые из Швеции экспериментальным путем доказали, что шестичасовая продолжительность рабочего дня является оптимальной не только для каждого конкретного сотрудника в отдельности, но и для организации в целом. Необычные исследования, проведенные в одном из домов престарелых, продемонстрировали, что сокращенный рабочий день 

14 февраля 2017, 08:12
Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Чтобы не нанести вред собственному здоровью, людям следует трудиться 39 часов в неделю. Так решили ученые из Австралии, об исследованиях которых рассказывает издание Social Science & Medicine.
Как говорят специалисты, если человек трудится свыше этого времени, то это может вызвать 

3 февраля 2017, 05:33
Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.

Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 

1 февраля 2017, 02:42
Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом 

10 января 2017, 03:45
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