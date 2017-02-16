Напомню, еще в январе репетиторы, няни, сиделки и горничные получили возможность легализовать свой "домашний бизнес".
За это им положено 2-летнее освобождение от уплаты подоходного налога. Не придётся им в данный период тратиться и на медицинское страхование. За самозанятых это будет делать государство. В 2019 году работающим на себя гражданам предложат стать индивидуальными предпринимателями либо отдавать 13% с дохода. Сегодня в России, по данным Центра макроэкономического анализа, около 400 тысяч человек, имеющих право на налоговые каникулы. Всего же в России около 22 миллионов человек, которые работают сами на себя. Это парикмахеры, фотографы, портные и другие. С точки зрения закона, все они "нелегальные предприниматели": деньги получают - налоги не платят. А между тем государство ежегодно перечисляет за безработных в фонд ОМС порядка 50 миллиардов рублей.
По мнению экспертов за 2 года узаконить свою деятельность решатся не более 5% всех самозанятых.
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