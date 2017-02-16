Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день Ученые из Швеции экспериментальным путем доказали, что шестичасовая продолжительность рабочего дня является оптимальной не только для каждого конкретного сотрудника в отдельности, но и для организации в целом. Необычные исследования, проведенные в одном из домов престарелых, продемонстрировали, что сокращенный рабочий день …