В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча В МЧС поступила информация о подтоплении двух мостов на территории Самарской области. Первый случай зафиксирован в Кинель-Черкасском районе. В четверг, 7 апреля, в селе Полудни под водой оказался мост через реку Малый Кинель, соединяющий полудни с районным центром. Вода поднялась …