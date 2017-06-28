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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Срочно: Самару снова может засыпать градом

Срочно: Самару снова может засыпать градом

В Самарской области снова объявлено штормовое предупреждение, передает МЧС. По прогнозу синоптиков, в среду 21 июня с семи часов вечера в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такие погодные явления могут 
21 июня 2017, 01:38
МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды

МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с семи часов вечера 13 июня до 19:00 14 июня возможна гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду, передает МЧС.

Напомним, 12 июня самарские синоптики зафиксировали суточный максимум осадков, в 

13 июня 2017, 01:48
В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В понедельник, 5 июня, в седьмом часу вечера в разных районах Самары зазвучали сирены МЧС. Они сработали из-за технического сбоя. Всего самопроизвольно  заработали двадцать устройств. В социальных сетях самарцы написали, что слышали сигнал тревоги в районе Ботанического сада, Дома молодежи, 

6 июня 2017, 10:41
Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
Недавний сильный ураган застал врасплох жителей 

5 июня 2017, 03:11
В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча

В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча

В МЧС поступила информация о подтоплении двух мостов на территории Самарской области. Первый случай зафиксирован в Кинель-Черкасском районе. В четверг, 7 апреля, в селе Полудни под водой оказался мост через реку Малый Кинель, соединяющий полудни с районным центром. Вода поднялась 
8 апреля 2016, 10:12
В Самарской области затопило мост на реке Большой Иргиз

В Самарской области затопило мост на реке Большой Иргиз

Инцидент произошел на территории Пестравского района.

«В населенном пункте Мосты в результате подъема воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста, который ведет в Ломовку и Тепловку», - сообщили сегодня, 5 апреля, в ГУ МЧС России по Самарской 
5 апреля 2016, 05:10
В Самарской области затопило мост через р. Большой Иргиз

В Самарской области затопило мост через р. Большой Иргиз

Гидрометеослужба области прогнозирует подтопление 70 сел в 16 муниципальных районах. По информации синоптиков, во время весеннего половодья максимальные уровни превысят норму. В ближайшие дни вода может подняться местами на 194 сантиметра.

Максимальный подъем воды этой весной ждут на реках Малый Кинель, 

28 марта 2014, 12:14
Самарская почта начала досрочную доставку пенсий в районы возможного подтопления

Самарская почта начала досрочную доставку пенсий в районы возможного подтопления

5 апреля Самарский филиал "Почты России" начинает досрочную доставку пенсий в те районы области, где возможны подтопления в период весеннего половодья. По схеме досрочных выплат будут работать 12 почтамтов Самарской области.
5 апреля 2013, 02:25
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