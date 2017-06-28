В МЧС сообщили о подтоплении приусадебных участков в Самарской области. Инцидент произошел в Пестравском районе. Информация поступила в ведомство в среду, 28 июня, в 10:50. Водой частично залило десять участков на улицах Советской и Разина в населенном пункте Красная Поляна. Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 25 сантиметров.
«В зоне подтопления жилых домовладений нет, хозяйственных построек нет. Эвакуация населения не требуется», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В ведомстве отметили, что подтопление произошло в результате перелива дамбы пруда.
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