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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
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14 марта 2019, 10:53
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В Тольятти стартует Startup Tour 2019
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14 марта 2019, 10:30
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В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф
В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». …
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14 марта 2019, 10:19
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Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?
В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё …
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14 марта 2019, 09:54
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош
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13 марта 2019, 11:30
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Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти
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12 марта 2019, 05:03
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В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
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12 марта 2019, 11:17
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Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
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12 марта 2019, 10:54
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом
Поздно ночью в четверг, 31 января, произошла авария на железной дороге в Самарской области. В 04:24 на перегоне Тольятти - Химзаводская водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист «товарняка» применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим …
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1 февраля 2019, 11:15
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Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину
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30 января 2019, 10:22
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В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль
Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил …
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21 января 2019, 10:01
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В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина
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26 августа 2017, 04:58
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Пьяный капитан буксира наказан за столкновение с лодочной станцией в Самаре
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18 декабря 2014, 01:50
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Сход вагонов со взрывчаткой произошел на территории ОАО «Промсинтез»
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19 сентября 2013, 10:39
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В Тольятти у пассажира поезда изъяли 8 кг гашиша
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5 апреля 2013, 11:59
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