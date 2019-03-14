В Чапаевске началась проверка по факту схода с железнодорожных путей двух вагонов со взрывчатыми веществами на территории местного предприятия.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в среду, 18 сентября, в третьем часу дня приблизительно в 50 метрах от автодороги «Самара - …