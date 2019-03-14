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Материалы по теме:

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Федеральные льготы для бизнесменов, которые активно привлекают к работе инвалидов, сирот, бывших заключенных, беженцев и ряд других категорий граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Соответствующий закон уже в этом году примет Госдума, пока документ одобрен в первом чтении. Сейчас в 
14 марта 2019, 10:53
В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
14 марта 2019, 10:30
В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». 
14 марта 2019, 10:19
Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё 
14 марта 2019, 09:54
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

В Сызрани с поезда сняли молодого человека, который вел себя слишком агрессивно и был пьян. К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Сызранского линейного отдела обратился начальник поезда «Москва - Тольятти». Он рассказал, что один из пассажиров вел себя вызывающе, пытался сесть 
13 марта 2019, 11:30
Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

В Самаре сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что в нежилых помещениях в поселке Прибрежный производили запчасти для машин. Как сообщает региональное ГУ МВД, в двух гаражных комплексах нашли станки и оборудование для изготовления контрафактных запчастей и комплектующих, а также склад 
12 марта 2019, 05:03
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась 
12 марта 2019, 10:54
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом

ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом

Поздно ночью в четверг, 31 января, произошла авария на железной дороге в Самарской области. В 04:24 на перегоне Тольятти - Химзаводская водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист «товарняка» применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим 
1 февраля 2019, 11:15
Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Во вторник, 29 января, произошла трагедия на железной дороге в Самарской области. Примерно в 12:00 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги, на перегоне станции «Самара» грузовой поезд на ж/д переходе травмировал пожилого мужчину. Пострадавший погиб на месте происшествия от страшных 
30 января 2019, 10:22
В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил 
21 января 2019, 10:01
В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

Вчера, 25 августа, в 11:57 на 1116 км Куйбышевской железной дороги в районе станции Зубчаниновка маневровым локомотивом был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего пока не установлена. При себе у него не было никаких документов. Рассматриваются разные версии произошедшего. В настоящее 
26 августа 2017, 04:58
Пьяный капитан буксира наказан за столкновение с лодочной станцией в Самаре

Пьяный капитан буксира наказан за столкновение с лодочной станцией в Самаре

Сменного капитана, работающего в ОАО «Самарский речной порт», лишили права на управление судами. Срок – 1 год. Суд наказал мужчину за речную аварию, которую он устроил, находясь в состоянии опьянения, на реке Самаре 8 ноября 2014 года.

Капитан управлял теплоходом «Портовый-13», 

18 декабря 2014, 01:50
Сход вагонов со взрывчаткой произошел на территории ОАО «Промсинтез»

Сход вагонов со взрывчаткой произошел на территории ОАО «Промсинтез»

В Чапаевске началась проверка по факту схода с железнодорожных путей двух вагонов со взрывчатыми веществами на территории местного предприятия.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в среду, 18 сентября, в третьем часу дня приблизительно в  50 метрах от автодороги «Самара - 

19 сентября 2013, 10:39
В Тольятти у пассажира поезда изъяли 8 кг гашиша

В Тольятти у пассажира поезда изъяли 8 кг гашиша

В Тольятти у пассажира поезда, пришедшего из Москвы, изъято почти 8 кг гашиша. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к сбыту наркотических средств в крупном размере".
5 апреля 2013, 11:59
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