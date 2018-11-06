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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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Под Самарой Lada Priora сбила насмерть мужчину-пешехода
В понедельник, 5 ноября, под Самарой, районе поселка Стройкерамика произошла смертельная авария. По словам очевидцев, водитель Lada Priora сбил мужчину, который внезапно оказался на проезжей части.
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6 ноября 2018, 07:37
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Инспектор ДПС погиб под Сызранью, пытаясь остановить нарушителя на Infiniti
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5 ноября 2018, 01:31