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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В среду, 7 ноября, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре. С 15:00 до 17:00 на них будет проходить мероприятие «Коммунистической партии Российской Федерации». Движение будет перекрыто на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, а также 
6 ноября 2018, 04:05
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
Под Самарой Lada Priora сбила насмерть мужчину-пешехода

Под Самарой Lada Priora сбила насмерть мужчину-пешехода

В понедельник, 5 ноября, под Самарой, районе поселка Стройкерамика произошла смертельная авария. По словам очевидцев, водитель Lada Priora сбил мужчину, который внезапно оказался на проезжей части.
 
- Смертельный наезд на автодороге Самара-Бугуруслан перед поселком Керамика. Пешеход выбежал вне зоны пешеходного 
6 ноября 2018, 07:37
Инспектор ДПС погиб под Сызранью, пытаясь остановить нарушителя на Infiniti

Инспектор ДПС погиб под Сызранью, пытаясь остановить нарушителя на Infiniti

Сегодня, 5 ноября, в 1:20 на 925-м километре магистрали М-5 "Урал" неподалеку от села Печёрское Сызранского района инспектор местного ГИБДД за нарушение правил дорожного движения - обгон по встречной полосе движения и превышение скорости - пытался остановить Infiniti.

По предварительным данным 

5 ноября 2018, 01:31
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