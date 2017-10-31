С наступлением холодов желающих посидеть на берегу с удочкой становится меньше в разы. В результате активизировались те, кто ловить рыбу предпочитает в обход закона, ставя сети. Сотрудники рыбнадзора нарушителей выявляют ежедневно. Так, например, во время ночного рейда на реке Сок был задержан безработный житель Новосемейкино, он собирался установить рыболовные снасти. Орудие промысла отобрали, и выписали постановление, теперь мужчине по решению суда может грозить штраф - 2 тысячи рублей. Отметим, также сейчас запрещено ловить раков и молодь рыбы. В то же время, по подсчетам инспекторов, в этом году по сравнению с прошлым случаев браконьерства стало меньше на 10%.
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Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку
В Великобритании рыба вида европейская солея буквально запрыгнула в горло поймавшему ее молодому человеку, когда тот ее на радостях поцеловал. Застрявший в дыхательных путях представитель фауны спровоцировал остановку сердца у рыбака. Пострадавшему в этой невероятной истории чудом удалось спасти жизнь …
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16 октября 2017, 05:08
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Больше тонны: На Курилах поймали гигантскую рыбу-луну
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15 сентября 2017, 03:34
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В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора
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18 августа 2017, 10:55
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Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта
Рыбу рекордных размеров поймали в Исетском озере сотрудники уральского Госрыбцентра, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении. Вес пойманного толстолобика чуть менее 42 килограмм, длина - 125 сантиметров, а …
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24 июля 2017, 04:13
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Тольятти станет городом рыболовов
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1 июня 2017, 05:57
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В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана
Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
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5 января 2017, 02:12
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В Саратовской области рыбак задушил плывущего лося
Сообщение об этом происшествии в Воскресенском районе распространили региональные информагентства, ссылаясь на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Неподалеку от села Усовка была обнаружена туша лося.
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7 июня 2016, 01:51
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В Саратовской области браконьеры открыли стрельбу по егерям
Это случилось на территории одного из охотничьих хозяйств Саратовского района Саратовской области. О происшествии сообщают региональные СМИ со ссылкой на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
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5 мая 2016, 01:55
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В Самарской области с 15 апреля до 15 июня запретят ловить рыбу
Начинается нерестовый период, сообщает Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ограничение вводится как для промысловиков, так и для рыбаков-любителей. В настоящее время на крупнейших водоемах региона оборудуют стационарные наблюдательные посты, где в круглосуточном режиме будет осуществляться государственный контроль и …
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14 апреля 2016, 04:55
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Браконьера из Тольятти отправили на исправительные работы
В Сызранском районе Самарской области вынесли приговор 48-летнему жителю Тольятти, признанному виновным в браконьерстве.
Мужчину задержали в июле 2015 года. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «УАЗ» в районе села Печерское. Водитель нервничал. Полицейские решили осмотреть машину. В багажнике они нашли …
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11 декабря 2015, 10:43