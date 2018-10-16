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В Самаре ищут водителя мопеда, который сбил 18-летнюю девушку и скрылся
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12 октября 2018, 12:32
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Эксперты рассказали, как самарцы могут заработать в интернете
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10 октября 2018, 10:01
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В Самарской области мать-кукушку оштрафовали за мат в суде
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9 октября 2018, 11:08
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Ушли по собственному: двое руководителей департаментов Самары оставляют посты
В администрации областной столицы кадровые перестановки: свои посты по собственному желанию покинули руководитель департамента образования Лилия Галузина и глава департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.
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9 октября 2018, 08:36