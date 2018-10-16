Эксперты рассказали, как самарцы могут заработать в интернете … В России растет число фрилансеров. По информации аналитического центра НАФИ, только за 2017 год оно увеличилось с 10 до 18%. Среди них наибольшую динамику показывают те, кто работает только в интернете — это 3% от общего числа. Людей, которые там