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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут водителя мопеда, который сбил 18-летнюю девушку и скрылся

В Самаре ищут водителя мопеда, который сбил 18-летнюю девушку и скрылся

Самарская полиция разыскивает водителя мопеда, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 10 октября. По информации ГУ МВД по Самарской области, в 8:50 на пересечении улиц Мичурина и Чкалова шофер мопеда наехал на 18-летнюю девушку. В этот момент 
12 октября 2018, 12:32
Эксперты рассказали, как самарцы могут заработать в интернете

Эксперты рассказали, как самарцы могут заработать в интернете

В России растет число фрилансеров. По информации аналитического центра НАФИ, только за 2017 год оно увеличилось с 10 до 18%. Среди них наибольшую динамику показывают те, кто работает только в интернете — это 3% от общего числа. Людей, которые там 
10 октября 2018, 10:01
В Самарской области мать-кукушку оштрафовали за мат в суде

В Самарской области мать-кукушку оштрафовали за мат в суде

Жительница Октябрьска задолжала своему ребенку почти 100 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства на нее возбудили уголовное дело, за неисполнение родительских обязанностей эта дама могла лишиться свободы. Оказавшись на посту № 1 в здании мирового суда Октябрьска эта женщина стала 
9 октября 2018, 11:08
Ушли по собственному: двое руководителей департаментов Самары оставляют посты

Ушли по собственному: двое руководителей департаментов Самары оставляют посты

В администрации областной столицы кадровые перестановки: свои посты по собственному желанию покинули руководитель департамента образования Лилия Галузина и глава департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов. 
 
Напомним, что госпожа Галузина стала начальником департамента с февраля 2014 года, а до этого она 
9 октября 2018, 08:36
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