На днях в полицию поступило сообщение из больницы в Красноярском районе области. Туда за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Во время расследования выяснилось, что 47-летний пострадавший стал жертвой конфликта между ним и его супругой. Семейная пара распивала спиртное, но потом …