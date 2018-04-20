Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.
По словам заявительницы, ее «ласточку» испортила знакомая. Она зашла к потерпевшей, чтобы попросить денег в долг, но получила отказ. В итоге, разозленная женщина решила отомстить приятельнице. Номер подозреваемая украла для того, чтобы потребовать за него выкуп.
На подозреваемую заведено уголовное дело. Похищенный номерной знак возвращен владелице, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области
В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.
По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом …
|
20 апреля 2018, 10:51
|
В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа
|
19 апреля 2018, 06:37
|
Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области
|
18 апреля 2018, 01:34
|
Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области
|
18 апреля 2018, 12:15
|
Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию
|
17 апреля 2018, 07:27
|
В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей
В Самаре возбуждено уголовное дело против генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» и еще двоих человек. Они подозреваются в коммерческом подкупе, а также посредничестве в совершении преступления.
По версии следствия, руководитель НГПЗ получил от другого предприятия деньги за заключение контракта на …
|
11 апреля 2018, 08:37
|
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине
|
28 марта 2018, 03:40
|
К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области
60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей …
|
12 марта 2018, 04:28
|
Житель Безенчука избил человека стаканом
Полиция Безенчукского района расследует нападение на местного 55-летнего жителя. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Медики сообщили о потерпевшем в полицию.
Выяснилось, что в квартиру к пострадавшему пришел гость. Мужчины поссорились на почве выяснения отношений из-за возврата долга. В …
|
1 февраля 2018, 01:31
|
В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло
|
29 декабря 2017, 02:20