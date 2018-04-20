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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом 

20 апреля 2018, 10:51
В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

На днях в полицию поступило сообщение из больницы в Красноярском районе области. Туда за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Во время расследования выяснилось, что 47-летний пострадавший стал жертвой конфликта между ним и его супругой. Семейная пара распивала спиртное, но потом 

19 апреля 2018, 06:37
Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

На днях в Сергиевском районе полицейские задержали местного жителя. Мужчина находился на улице в сильно нетрезвом состоянии. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его решили доставить в отдел.

Сельчанина досмотрели в присутствии понятых. В итоге, у него был обнаружен 

18 апреля 2018, 01:34
Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

В Борском районе расследуется уголовное дело в отношении 53-летней жительницы. Женщина подозревается в краже рекламной стойки от одной из местных аптек.

20 марта злоумышленница взяла санки внука и пришла с ними к месту будущего преступления. Женщина убедилась, что за ней никто 

18 апреля 2018, 12:15
Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

На днях немецкая полиция была поставлена по тревоге из-за обезглавленной куклы. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Один из местных жителей рассказал правоохранителям  о том, что увидел «труп без головы». «Покойник» лежал на дне колодца и 
17 апреля 2018, 07:27
В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело против генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» и еще двоих человек. Они подозреваются в коммерческом подкупе, а также посредничестве в совершении преступления.

По версии следствия, руководитель НГПЗ получил от другого предприятия деньги за заключение контракта на 

11 апреля 2018, 08:37
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Конфликт на почве возврата денег стал поводом для возбуждения уголовного дела. Двое одноклассников из Тольятти сидели в машине. Один из них одолжил другому деньги, и речь шла об их возврате. Должник, по неизвестным причинам, расплатиться не мог. Тогда кредитор просто 

28 марта 2018, 03:40
К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей 

12 марта 2018, 04:28
Житель Безенчука избил человека стаканом

Житель Безенчука избил человека стаканом

Полиция Безенчукского района расследует нападение на местного 55-летнего жителя. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Медики сообщили о потерпевшем в полицию.

Выяснилось, что в квартиру к пострадавшему пришел гость. Мужчины поссорились на почве выяснения отношений из-за возврата долга. В 

1 февраля 2018, 01:31
В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В пятницу, 29 декабря, один из крупнейших УК-должников в Самаре оплатил свой долг за тепло.

«По информации «ЭнергосбыТ Плюс Самара», сегодня АО «ПЖРТ Промышленного района» погасило задолженность за потребленную в 2017 году тепловую энергию. В результате энергосбытовая компания исключила 
29 декабря 2017, 02:20
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