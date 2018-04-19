На днях в полицию поступило сообщение из больницы в Красноярском районе области. Туда за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.
Во время расследования выяснилось, что 47-летний пострадавший стал жертвой конфликта между ним и его супругой. Семейная пара распивала спиртное, но потом между супругами разгорелась ссора. В какой-о момент женщина взяла нож и ударила им своего оппонента в живот. После этого она уехала к своим знакомым.
В разговоре с полицейскими женщина призналась в содеянном. По данным стражей порядка, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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