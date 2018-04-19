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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

На днях в Сергиевском районе полицейские задержали местного жителя. Мужчина находился на улице в сильно нетрезвом состоянии. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его решили доставить в отдел.

Сельчанина досмотрели в присутствии понятых. В итоге, у него был обнаружен 

18 апреля 2018, 01:34
Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

В Борском районе расследуется уголовное дело в отношении 53-летней жительницы. Женщина подозревается в краже рекламной стойки от одной из местных аптек.

20 марта злоумышленница взяла санки внука и пришла с ними к месту будущего преступления. Женщина убедилась, что за ней никто 

18 апреля 2018, 12:15
Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался 

18 апреля 2018, 11:45
Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

На днях немецкая полиция была поставлена по тревоге из-за обезглавленной куклы. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Один из местных жителей рассказал правоохранителям  о том, что увидел «труп без головы». «Покойник» лежал на дне колодца и 
17 апреля 2018, 07:27
Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.

Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал 

17 апреля 2018, 05:55
Писательница из Канады «проследила» связь «Звездных войн» и терактов 11 сентября

Писательница из Канады «проследила» связь «Звездных войн» и терактов 11 сентября

По словам Маргарет Этвуд, писательницы из Канады, если бы не фильм «Звездные войны», то у террористов не возник бы план атаковать башни-близнецы Всемирного торгового центра с помощью самолетов 11 сентября 2011 года. Не исключено, что женщина пытается оправдаться: еще в 
11 апреля 2018, 04:16
В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат

В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат

Уголовный суд бельгийского города Левен рассмотрел дело 96-летнего католического священника Питера Х., которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 16-летнему подростку. Мужчину признали виновным и наказали 12 месяцами лишения свободы. Во время судебного процесса «всплыли» и новые детали: в 
11 апреля 2018, 02:45
В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело против генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» и еще двоих человек. Они подозреваются в коммерческом подкупе, а также посредничестве в совершении преступления.

По версии следствия, руководитель НГПЗ получил от другого предприятия деньги за заключение контракта на 

11 апреля 2018, 08:37
Доцента поймали на взятке в Тольятти

Доцента поймали на взятке в Тольятти

Тольяттинские полицейские задержали доцента кафедры ТГУ одного из учебных заведений города. 70-летний мужчина подозревается в получении взятки. По версии следствия, в марте он получил от четверых студентов 12 тысяч за положительные оценки на экзамене. Самой проверки знаний, при этом, не 

11 апреля 2018, 07:27
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
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