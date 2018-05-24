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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
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Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный  двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в 

18 апреля 2018, 10:01
Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.

Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может 

6 апреля 2018, 01:04
С пистолетом и гранатой пришел самарец в Октябрьский райсуд

С пистолетом и гранатой пришел самарец в Октябрьский райсуд

Приставам пришлось применить приемы самбо против жителя Самары, заявившего что у него есть граната и пистолет, передает УФССП России по Самарской области.
 
По версии приставов, в Октябрьский райсуд пришел мужчина. Перед проходом через рамку металлодетектора приставы предупредили посетителя об 

29 марта 2018, 10:54
Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.

На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась 

29 марта 2018, 11:34
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