Жительница Сызрани самовольно захватила 180 квадратных метров земли. Она огородила участок забором, присовокупив его к своим владениям. Суд посчитал эти действия незаконными и постановил забор снести. Однако нарушительница не спешила с исполнением решения.
К женщине обратились приставы. Они пояснили, что в том случае, если она продолжит игнорировать судебное постановление, с нее могут взыскать исполнительский сбор в 5 тысяч рублей, а также оштрафовать.
Доводы приставов на нарушительницу эффекта не произвели. Тогда они издали постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также женщина была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. После этого сызранка освободила участок, сообщает УФССП России по Самарской области.
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