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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
Из садика на Московском шоссе эвакуировали детей

Из садика на Московском шоссе эвакуировали детей

В пятницу, 28 апреля, в Самаре эвакуировали воспитанников и персонал детского сада на 18-м километре Московского шоссе. Днем в учреждении произошло задымление, передает «Волга-Ньюс».

Еще до приезда пожарных, педагоги покинули помещение вместе с детьми. Выяснилось, что горелым запахло из-за замыкания электропроводки. 

28 апреля 2017, 05:15
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.

Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По 
27 декабря 2016, 09:26
МИД РФ сообщил о захвате бенинскими пиратами судна с россиянами на борту

МИД РФ сообщил о захвате бенинскими пиратами судна с россиянами на борту

Стало известно о возможном захвате судна с россиянами в Западной Африке. По предварительной информации, 29 ноября у берегов государства Бенин пираты атаковали греческий корабль, на борту которого находятся 18 граждан России и двое украинцев. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что со стороны 
30 ноября 2016, 03:03
Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Утром 31 октября в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет АН-26 ракетно-космического центра «Прогресс», который следовал из Самары на Байконур. На борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали технические неполадки одного из двигателей. Приземление прошло 

31 октября 2016, 03:55
В казанском лицее начал преподавать первый в РФ робот-учитель

В казанском лицее начал преподавать первый в РФ робот-учитель

Робот-учитель появился в казанском IT-лицее КФУ. Сделанное по образу Евы из мультфильма «Валли» устройство станет преподавать информатику и робототехнику.
Отечественный робот получил имя в честь своего прототипа. Директор лицея Тимербулат Самерханов уверен, что новшество поможет заинтересовать учеников в таких сложных 

6 октября 2016, 05:40
В Самаре спустят на воду новый танкер

В Самаре спустят на воду новый танкер

Завтра, 28 июля на судостроительно-судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» на воду спустят новый танкер-продуктовоз «Святой Князь Владимир». Его строительство началось еще в 2011 году по заказу ООО «Волготранс». Это судно класса «река-море» по сути является глубокой реновацией танкеров типа «Волгонефть», хорошо 
27 июля 2016, 05:01
В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13

В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13

Сегодня, 4 июля, в Самаре на улице Победы произошло задымление в трамвае №13. Это случилось около семи часов утра на улице Победы, в районе пересечения с улицей Елизарова, сообщили очевидцы. Они опубликовали фото. Пассажиров в вагоне не было. В диспетчерской 

4 июля 2016, 10:04
ЧП в самарском общежитии: из-за задымления в здании эвакуировали 400 человек

ЧП в самарском общежитии: из-за задымления в здании эвакуировали 400 человек

В ночь с 25 на 26 декабря в полицию Самары поступило сообщение о задымлении в здании общежития на улице Гаражной Октябрьского района. К месту ЧП были направлены ближайшие патрульные экипажи.

Как сообщает областное ГУ МВД, сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный 
26 декабря 2015, 02:32
В Самаре дизель-электроход «Пётр Алабин» продают за 9 млн рублей

В Самаре дизель-электроход «Пётр Алабин» продают за 9 млн рублей

В Самаре выставлен на продажу известный дизель-электроход «Пётр Алабин», построенный в 1954 году. Такое объявление появилось 18 ноября на сайте «Авито». Цена - 9 млн рублей. «Судно в отличном состоянии. Место приписки - город Самара. Возможен торг, рассрочка платежа», - 
18 ноября 2015, 02:46
Американская яхта за 11 млн долларов затонула у побережья Греции

Американская яхта за 11 млн долларов затонула у побережья Греции

Недалеко от греческого острова Миконос фешенебельное судно Custom Line Navetta 33 под флагом Соединенных Штатов напоролось на риф. После этого начались проблемы с электричеством, из-за чего яхта начала тонуть. Однако все четыре путешественника благополучно были доставлены спасателями на берег.
22 августа 2015, 08:02
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