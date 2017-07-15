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Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка
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29 июня 2017, 11:33
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Из садика на Московском шоссе эвакуировали детей
В пятницу, 28 апреля, в Самаре эвакуировали воспитанников и персонал детского сада на 18-м километре Московского шоссе. Днем в учреждении произошло задымление, передает «Волга-Ньюс».
Еще до приезда пожарных, педагоги покинули помещение вместе с детьми. Выяснилось, что горелым запахло из-за замыкания электропроводки. …
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28 апреля 2017, 05:15
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В Казани загорелся Храм всех религий
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10 апреля 2017, 09:40
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В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек
Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.
Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По …
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27 декабря 2016, 09:26
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МИД РФ сообщил о захвате бенинскими пиратами судна с россиянами на борту
Стало известно о возможном захвате судна с россиянами в Западной Африке. По предварительной информации, 29 ноября у берегов государства Бенин пираты атаковали греческий корабль, на борту которого находятся 18 граждан России и двое украинцев. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что со стороны …
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30 ноября 2016, 03:03
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Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур
Утром 31 октября в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет АН-26 ракетно-космического центра «Прогресс», который следовал из Самары на Байконур. На борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали технические неполадки одного из двигателей. Приземление прошло …
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31 октября 2016, 03:55
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В казанском лицее начал преподавать первый в РФ робот-учитель
Робот-учитель появился в казанском IT-лицее КФУ. Сделанное по образу Евы из мультфильма «Валли» устройство станет преподавать информатику и робототехнику.
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6 октября 2016, 05:40
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В Самаре спустят на воду новый танкер
Завтра, 28 июля на судостроительно-судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» на воду спустят новый танкер-продуктовоз «Святой Князь Владимир». Его строительство началось еще в 2011 году по заказу ООО «Волготранс». Это судно класса «река-море» по сути является глубокой реновацией танкеров типа «Волгонефть», хорошо …
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27 июля 2016, 05:01
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В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13
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4 июля 2016, 10:04
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ЧП в самарском общежитии: из-за задымления в здании эвакуировали 400 человек
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26 декабря 2015, 02:32
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В Самаре дизель-электроход «Пётр Алабин» продают за 9 млн рублей
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18 ноября 2015, 02:46
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Американская яхта за 11 млн долларов затонула у побережья Греции
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22 августа 2015, 08:02