В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили метеорологи. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление до -3 градусов по Цельсию. В ночные часы – не ниже 11 градусов мороза.
«Погоду Среднего Поволжья в предстоящие трое суток будут определять фронтальные разделы глубокого атлантического циклона, перемещающегося своим центром вглубь Европейского материка. Пройдут снегопады, в отдельных районах с метелями и усилением ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ожидается выше обычных для этого времени года значений», - сообщила синоптик первой категории Галина Овечкина.
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