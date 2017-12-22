12
12
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 15 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
В Самарской области похолодает до минус 20 градусов

В Самарской области похолодает до минус 20 градусов

В Самарской области ожидается похолодание – метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 20 градусов по Цельсию в ночь на 19 декабря. В дневные часы будет от 8 до 13 градусов мороза. По данным Приволжского УГМС, в ближайшую рабочую неделю 

18 декабря 2017, 06:03
В Самарской области ожидается 17-градусный мороз

В Самарской области ожидается 17-градусный мороз

Метеорологи прогнозируют в выходные мороз. Такие данны о погоде в ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается понижение температуры до минус 17 градусов по Цельсию. Впрочем, этого показателя столбик термометра достигнет только ночью. В дневные часы – от 9 до 12 

15 декабря 2017, 03:23
После метели Самару сковали 8-балльные пробки

После метели Самару сковали 8-балльные пробки

Снежная метель спровоцировала заторы на самарских дорогах - пробки сейчас 8-балльные. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе как минимум до вечера четверга. При этом ветер усилится, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. К выходным осадки 

13 декабря 2017, 06:00
Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Организатор перевозки детей на автобусе, который застрял в пробке под Сызранью из-за сильного снегопада, не уведомил ГИБДД о рейсе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент произошел 5 декабря. В поездку отправились 39 детей 
9 декабря 2017, 04:11
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

Конструкция дает возможность не только получать электроэнергию, но и хранить ее без вреда для окружающей среды.
Как рассказывают зарубежные информагентства, уникальные ветряки-аккумуляторы — не самые мощные в мире, но при этом они уже названы самыми большими на планете. Речь идет 

7 ноября 2017, 05:12
В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В среду, 1 ноября, в Самаре на улице Солнечной рекламный щит упал прямо на автомобиль. Фото с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети. По сообщению МЧС, сегодня до 19 часов вечера по области ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в 
1 ноября 2017, 10:05
ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода

ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода

Под Самарой внезапным порывистым ветром сорвало кровлю с трех частных домов и оборвало провода электроснабжения. Всего без света остались 20 домов, в которых проживают 65 человек, в том числе 10 детей. Инцидент произошел в населенном пункте Булак Красноярского района. В 

15 сентября 2017, 06:41
Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 

7 августа 2017, 03:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх