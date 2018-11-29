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Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать 
29 ноября 2018, 11:27
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
Самарскую область накроет метель и сильный ветер

Самарскую область накроет метель и сильный ветер

В ближайшие часы погода в Самарской области может серьезно испортиться. Региональное ГУ МЧС по ссылкой на Приволжское УГМС сообщает, что с вечера вторника, 27 ноября, до вечера среды в губернии будет облачность, небольшой и умеренный снег. В южной половине региона 
27 ноября 2018, 02:06
До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

В Самарской области до четверга включительно будет время от времени идти снег, температурный фон будет близким к климатической норме. В ночь на вторник, 27 ноября, облачно, в большинстве районов - небольшой и умеренный снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 
26 ноября 2018, 02:28
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В Самару идут аномальные морозы

В Самару идут аномальные морозы

До конца недели в Самарской области ожидаются аномальные морозы, объявлено штормовое предупреждение.

C 16 по 20 января местами на территории Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Согласно 

16 января 2017, 01:26
До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания

До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания

В период с 12 по 16 декабря в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 7 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Уже сегодня, 11 декабря, похолодает до минус 13 градусов, снегопад прекратится. В 

11 декабря 2016, 04:08
Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

21 ноября в Самаре и по области температура воздуха ночью может достигать 20 градусов мороза, передает Приволжский гидрометцентр.
Это на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Аномально холодная погода продержится 3 дня – до 23 ноября. Ночью в эти 

20 ноября 2016, 06:43
Топ-новости: смертельный туман в Лондоне, аномальные морозы в Самаре, перекрыли дублер Московского шоссе

Топ-новости: смертельный туман в Лондоне, аномальные морозы в Самаре, перекрыли дублер Московского шоссе

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 18 ноября.

Американский ученые спустя 64 года сумели установить, из-за чего в Лондоне в 1952 году возник смертельный туман, унесший жизни 12 000 человек. Еще 120 000 лондонцев получили отравление. О 
18 ноября 2016, 09:14
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