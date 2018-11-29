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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать …
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29 ноября 2018, 11:27
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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Самарскую область накроет метель и сильный ветер
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27 ноября 2018, 02:06
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До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах
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26 ноября 2018, 02:28
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Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром
Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный …
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22 ноября 2018, 04:47
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Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
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21 ноября 2018, 03:01
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В Самару идут аномальные морозы
До конца недели в Самарской области ожидаются аномальные морозы, объявлено штормовое предупреждение.
C 16 по 20 января местами на территории Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.
Согласно …
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16 января 2017, 01:26
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До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания
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11 декабря 2016, 04:08
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Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза
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20 ноября 2016, 06:43
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Топ-новости: смертельный туман в Лондоне, аномальные морозы в Самаре, перекрыли дублер Московского шоссе
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18 ноября 2016, 09:14