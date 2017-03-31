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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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В Российской Федерации 

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Самарская область получила от мигрантов 630 млн рублей

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По данным управления ФССП по Самарской области, за 2015 год из региона отправили на Родину 717 нелегальных мигрантов. В основном иностранные граждане, не имеющие разрешения на проживание и трудовую деятельность в России, работают на стройках, в торговых центрах, занимаются пассажирскими 
25 декабря 2015, 10:32
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