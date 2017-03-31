40 тысяч мигрантов за минувший год получили патент, разрешающий им работать на территории региона. Еще 2 тысячи 133 человека получили подобные документы в январе и феврале этого года. Такие данные на пресс-конференции озвучил начальник Управления по вопросам миграции Максим Запорожченко.
Наибольшее количество иностранцев приезжают из стран СНГ. Больше всего из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Всего в регион за прошлый год приехало 289 тысяч 475 человек. 1 тысяча 762 из них получили визу для работы по найму, а 824 для учебы.
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