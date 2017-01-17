В Самарской области побит очередной температурный рекорд Столбик термометра опускался до -34 градусов по Цельсию. Так холодно в регионе в середине декабря не было с 1978 года. К слову, в последние две недели температура резко колебалась от -3 до -30. Синоптики говорят, это связано с борьбой между …