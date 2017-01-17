В течение всей рабочей недели днем температура воздуха будет опускаться до минус 16, а ночью - до минус 27. Это на 9 градусов ниже средних многолетних значений. Таким образом, на регион воздействует отрог мощного Сибирского антициклона.
Предположительно, в выходные территория региона попадёт под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Они принесут с собой небольшой и умеренный снег, усиление ветра и повышение температуры воздуха.
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В Самарской области похолодает
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11 января 2017, 03:43
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Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты
Резкий холод может привести к необратимым последствиям, предупреждают медики. При низких температурах кровь в сосудах сгущается, из-за чего возрастает число приступов стенокардии. У людей, не имеющих сердечно-сосудистой патологии, это может обернуться небольшими болями и головокружениями. Для хронических больных климатический стресс …
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23 декабря 2016, 01:50
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В Самарской области побит очередной температурный рекорд
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22 декабря 2016, 04:57
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Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
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22 декабря 2016, 01:23
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Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение
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«Сегодня в городе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Водителям следует припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от …
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24 ноября 2016, 10:31
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды
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В Самаре ожидаются туманы и гололед
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31 октября 2016, 06:30
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Снежный удар нанесен по Самаре
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31 октября 2016, 11:47
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Дети на байдарках попали в шторм в Самарской области
Вчера погода на территории Самарской области резко ухудшилась. Детская туристическая группа «Стрим» из Москвы в это время совершала «Жигулевскую кругосветку». Ребята на байдарках двигались по Волге в районе Сызрани. В связи со штормовым предупреждением на поиск детей выехали спасатели …
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6 июля 2016, 09:54
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У ведущей прогноза погоды в Румынии во время эфира выпала грудь
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18 марта 2016, 03:51