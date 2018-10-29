|
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
|
29 октября 2018, 05:37
|
В Самаре пройдет «Ночь искусств»
|
29 октября 2018, 05:25
|
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
|
29 октября 2018, 05:06
|
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина
Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию - ее решили перенести на площадку около музея Алабина.
|
29 октября 2018, 03:27
|
Главой минздрава Самарской области стал Михаил Ратманов
В понедельник, 29 октября, стало известно о новых кадровых рокировках в областном правительстве — сменился глава минздрава.
|
29 октября 2018, 01:31
|
В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел
В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли …
|
17 октября 2018, 10:17
|
В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".
"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на …
|
11 октября 2018, 05:53
|
В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи
Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, …
|
10 октября 2018, 07:50