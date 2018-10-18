С 21 октября по 4 ноября в Самарской области будет находится икона с частицей мощей святой старицы Матроны Московской. Реликвия прибудет в храм Рождества Христова в поселке Волжский из Саранска. Молебны будут совершаться ежедневно 10:00 и 18:00.
Блаженная Матрона Московская является одной из самых почитаемых в России святых. Считается, что по ее молитвам происходит большое количество чудес и исцелений, в том числе с невоцерковлёнными и не православными людьми. К ней обращаются за помощью в самых разных случаях: при исцелении от болезней, в сохранении семьи, при финансовых затруднениях, для ограждения от обмана и лжи, при защите от стихийных бедствий.
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