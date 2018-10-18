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Материалы по теме:

В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

Чуть больше суток остается у православных самарцев на то, чтобы приложиться к мощам святителя Луки Крымского. Считается, что он помогает при самых тяжелых болезнях. Ковчег с частичкой мощей доставили в столицу нашего региона из Симферополя всего на несколько дней. Сейчас 
16 октября 2018, 08:58
Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Святитель Спиридон Тримифунтский при жизни был пастухом, имел жену и детей. Ко всеобщей радости был избран епископом Кипрского города Тримифунты. Это был рубеж третьего и четвертого веков нашей эры, когда успокоившаяся от притеснений Церковь стала «болеть» ложными учениями. Будучи одним 

6 марта 2018, 03:47
2 мая - день памяти Матроны Московской

2 мая - день памяти Матроны Московской

Сегодня день памяти одной из самых почитаемых православных святых -  блаженной Матроны Московской. В этот день в 1999 году ее канонизировали. История этой женщины, родившейся в конце 19 века, удивительна. Она была не просто слепой, у нее вообще не было 

2 мая 2017, 12:03
Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут из папской базилики итальянского города Бари в Российскую Федерацию. Об этом информирует официальный портал Московского Патриархата.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским 

28 апреля 2017, 03:01
В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской

В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской

Верующие могут помолиться им в храме святой мученицы Татианы. Это около главного корпуса госуниверситета, на улице Академика Павлова. Святыня пробудет там вплоть до 7 февраля. Храм работает с 9 утра до 6 часов вечера.
Отметим, Матрона Московская признана Русской православной 
25 января 2016, 04:18
Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: Последнее пророчество святой Матроны

Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: Последнее пророчество святой Матроны

Сегодня, 9 октября, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится очередная премьера – документальный спецпроект «Последнее пророчество святой Матроны».

К образу Матроны Московской страждущие обращаются в основном за исцелением, и со многими происходит то, что иначе как чудом не 
9 октября 2015, 12:36
В Самару привезли иконы Луки Крымского, Матроны Московской и Серафима Саровского

В Самару привезли иконы Луки Крымского, Матроны Московской и Серафима Саровского

С 4 по 9 сентября в выставочном комплексе им. П. Алабина по адресу ул. Ленинская, 142, состоится выставка «Православная Самара». Начало работы выставки - в 10 часов. Молебны совершаются ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00 часов. На выставку для верующих 

6 сентября 2013, 06:08
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