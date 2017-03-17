В предстоящие выходные в Самарскую область вернется зима. По прогнозам синоптиков, уже сегодня ночью столбик термометра в некоторых районах губернии опустится до минус 14 градусов. Это связано с тем, что в регионе господствует сибирский антициклон. Он сдерживает продвижение более теплой и влажной воздушной массы с запада, обеспечивая сухую и морозную погоду. В дневные часы воздух будет прогреваться до положительных значений. Перепады температур приведут к образованию гололеда на дорогах. Будьте внимательны и осторожны.
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Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области
Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", …
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16 марта 2017, 04:12
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Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны
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1 марта 2017, 12:37
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В Самарской области зафиксировали рекордно теплую для февраля погоду
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27 февраля 2017, 10:50
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В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.
Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить …
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7 февраля 2017, 02:35
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Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня
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7 февраля 2017, 10:37
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В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги
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6 января 2017, 02:57
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ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области
ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.
Отправляясь в поездку, …
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15 декабря 2016, 03:11
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Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов
Снегопад, который обрушился на губернию в выходные, позволил аграриям выдохнуть с облегчением. Две последние недели температура воздуха доходила до минус 23, а осадков не было.
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28 ноября 2016, 06:52