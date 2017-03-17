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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области

Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области

Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", 

16 марта 2017, 04:12
Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны

Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны

В начале марта по прогнозам Приволжского Гидрометцентра в Самарской области будет по-весеннему тепло. Температура воздуха на 8 градусов превысит средние многолетние значения. До конца недели в ночные часы ожидаются слабые морозы, а днём - оттепель и близкие к нулю значения 

1 марта 2017, 12:37
В Самарской области зафиксировали рекордно теплую для февраля погоду

В Самарской области зафиксировали рекордно теплую для февраля погоду

В субботу, 25 февраля, самарские синоптики зарегистрировали на территории региона новый температурный рекорд. В поселке Авангард столбик термометра достиг отметки +2,3 градуса по Цельсию. Это аномально теплая для этого месяца погода. Предыдущий рекорд – 2,1 градуса тепла – в Авангарде 
27 февраля 2017, 10:50
В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.

Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить 

7 февраля 2017, 02:35
Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня

Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня

"Мороз и солнце; день чудесный!" Зимнее утро этого вторника встретило самарцев низкой температурой воздуха. Минувшей ночью столбик термометра опускался до минус 30 градусов по Цельсию. Из-за этого сегодня у многих плохо заводились транспортные средства. Со слов наших телезрителей, большая часть 

7 февраля 2017, 10:37
В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В среду, 4 января, около 17:00 в одну из городских больниц Тольятти позвонил 49-летний мужчина и сообщил, что он сильно обморозил ноги, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительным информации, обморожение было очень серьезным. К 

6 января 2017, 02:57
ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.

Отправляясь в поездку, 
15 декабря 2016, 03:11
Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов

Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов

Снегопад, который обрушился на губернию в выходные, позволил аграриям выдохнуть с облегчением. Две последние недели температура воздуха доходила до минус 23, а осадков не было.
Аномальные морозы при отсутствии снежного покрова к фатальным последствиям не привели, говорят специалисты. Зеленый ковер 

28 ноября 2016, 06:52
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