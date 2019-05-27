Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса … Жительница поселка под Сызранью вызвала медиков после интима со своим приятелем. Врачи отмечают — в их практике еще не было случая, чтобы пациенты просили сделать прививку от туберкулеза. Обычно вакцинируют новорожденных еще в роддоме, затем — детей в 13 лет,