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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В воскресенье вечером, 26 мая, в Жигулевске произошла авария, в которой пострадал пешеход. 69-летний водитель ехал на ВАЗ-2110 по улице Морквашинской в сторону Транспортной. По пути автомобилист сбил 16-летнего подростка, который внезапно появился на проезжей части. Мальчик двигался не по 
27 мая 2019, 03:47
В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Жительница поселка под Сызранью вызвала медиков после интима со своим приятелем. Врачи отмечают — в их практике еще не было случая, чтобы пациенты просили сделать прививку от туберкулеза. Обычно вакцинируют новорожденных еще в роддоме, затем — детей в 13 лет, 
27 мая 2019, 10:16
В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 
24 мая 2019, 04:36
В Самаре фиолетовыми станут ракета-носитель на проспекте Ленина и башня телецентра

В Самаре фиолетовыми станут ракета-носитель на проспекте Ленина и башня телецентра

В воскресенье, 19 мая, ракету-носитель «Союз» на проспекте Ленина и башню самарского телецентра на улице Советской Армии, 205а подсветят фиолетовым цветом. Акция пройдет в поддержку людей, которые имеют воспалительные заболевания кишечника, неспецифический язвенный колит и болезнь крона. Увидеть новый облик 
19 мая 2019, 09:32
«Ба-бах» - и потом ударная волна: самарцев «нипадецки» напугали звуки «взрывов» во время грозы

«Ба-бах» - и потом ударная волна: самарцев «нипадецки» напугали звуки «взрывов» во время грозы

Вчера, 2 мая, вечером в городских пабликах от самарцев начали поступать тревожные сообщения о нескольких "взрывах" через равные промежутки времени. Громкие хлопки горожане слышали на Степана Разина и Средне-Садовой, даже в Промышленном и Кировском районах.
 
«Я на Средне-Садовой живу. 
3 мая 2019, 04:22
«Кара небесная?» В Сызрани крыша дома загорелась от удара молнии

«Кара небесная?» В Сызрани крыша дома загорелась от удара молнии

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы Сызрани сегодня, 28 апреля, в 13:05. Прибыв на улицу Ленина, пожарные установили, что загорелась кровля частного дома.
 
Огнем была охвачена площадь 50 квадратных метров. На тушение выезжали 19 человек личного состава на 

28 апреля 2019, 04:11
В Самаре протестировали новую подсветку ракеты-носителя на проспекте Ленина

В Самаре протестировали новую подсветку ракеты-носителя на проспекте Ленина

В ночь на 4 сентября в областной столице впервые включили подветку ракеты-носителя «Союз», установленной около музея «Самара космическая» на проспекте Ленина. Оснастить монумент подветкой попросили ранее ветераны аэрокосмической отрасли. Администрация Самары потратила на оборудование 2,7 млн рублей.

Известно, что 
5 сентября 2018, 08:55
В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

 

Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.

Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца 

10 июля 2018, 03:14
Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
Упавшие обломки ракеты «Союз-2.1б» первым обнаружил медведь

Упавшие обломки ракеты «Союз-2.1б» первым обнаружил медведь

Лесной хищник оказался первым, кто нашел в тайге фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», взлетевшей на этой неделе с космодрома «Восточный». Поисковики увидели с вертолета части ракеты, возле которых находился медведь.
Как сообщается, поиски велись, в частности, в Тындинском районе. Специалисты провели в 

30 ноября 2017, 09:43
Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

В Ульяновске молния ударила в деревянный дом. Это стало причиной пожара, сообщают региональные информагентства со ссылкой на МЧС.
Инцидент случился в Ленинском районе города. Вечером в Карлинской роще во время грозы произошло возгорание частного дачного строения.
На место происшествия оперативно 

5 июля 2017, 02:24
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