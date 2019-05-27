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В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка
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27 мая 2019, 03:47
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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе
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27 мая 2019, 11:45
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса
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27 мая 2019, 10:16
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре фиолетовыми станут ракета-носитель на проспекте Ленина и башня телецентра
В воскресенье, 19 мая, ракету-носитель «Союз» на проспекте Ленина и башню самарского телецентра на улице Советской Армии, 205а подсветят фиолетовым цветом. Акция пройдет в поддержку людей, которые имеют воспалительные заболевания кишечника, неспецифический язвенный колит и болезнь крона. Увидеть новый облик …
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19 мая 2019, 09:32
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«Ба-бах» - и потом ударная волна: самарцев «нипадецки» напугали звуки «взрывов» во время грозы
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3 мая 2019, 04:22
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«Кара небесная?» В Сызрани крыша дома загорелась от удара молнии
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28 апреля 2019, 04:11
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В Самаре протестировали новую подсветку ракеты-носителя на проспекте Ленина
В ночь на 4 сентября в областной столице впервые включили подветку ракеты-носителя «Союз», установленной около музея «Самара космическая» на проспекте Ленина. Оснастить монумент подветкой попросили ранее ветераны аэрокосмической отрасли. Администрация Самары потратила на оборудование 2,7 млн рублей.
Известно, что …
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5 сентября 2018, 08:55
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В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре
Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.
Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца …
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10 июля 2018, 03:14
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Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры
19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как …
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20 мая 2018, 03:22
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Упавшие обломки ракеты «Союз-2.1б» первым обнаружил медведь
Лесной хищник оказался первым, кто нашел в тайге фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», взлетевшей на этой неделе с космодрома «Восточный». Поисковики увидели с вертолета части ракеты, возле которых находился медведь.
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30 ноября 2017, 09:43
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Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом
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5 июля 2017, 02:24
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