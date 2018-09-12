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«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков
Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
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12 сентября 2018, 01:33
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К концу недели Самару накроют дожди и грозы
Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, …
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12 сентября 2018, 12:56
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Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися
12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.
На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По …
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12 сентября 2018, 11:50
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В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского
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12 сентября 2018, 11:43
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В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина
В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни». Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а побывать на выставке горожане …
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11 сентября 2018, 10:07
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В галерее «Виктория» откроется выставка «Новые художники»
14 августа в Самаре откроется выставка «Новые художники». На ней будут представлены работы учеников Школы современного искусства Оксаны Стоговой, фотошколы Кристины Сырчиковой и Самарской Школы Авангарда Сергея Баландина. Экспозицию составят лучшие творения студентов, которые были сделаны за прошедший год.
Мероприятие откроется …
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13 августа 2018, 10:03
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Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной
19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.
Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной …
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19 июня 2018, 11:29
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Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре
В Самаре открылась выставка под открытым небом, которая называется "Футбольная Россия". Экспозиция развернулась на площади Славы прямо напротив здания областного правительства. Вход на нее совершенно свободный для всех желающих.
Выставка представляет собой собрание фотографий. На них запечатлены исторические кадры …
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4 июня 2018, 10:36