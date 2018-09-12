12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.

На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По …