В Самаре в день первого матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Сербии и Коста-Рики специально запущенные к стадиону автобусы-шаттлы перевезли более 30 тысяч человек, трамваи — 34 тысячи. Задействованы были все маршруты.
«Загрузка стадиона была очень быстрыми темпами. И начиная за 4 часа до начала матча мы, по сути дела, в 15:00 загрузку стадиона уже почти завершили. И городские пересадочные узлы на 15:00 были освобождены от пассажиров. Все пассажиры были доставлены» - сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
При этом автобусы перебрасывали с непопулярных маршрутов на те, которые были наиболее востребованы. Также будут поступать и во время второго матча между сборными Дании и Австралии в этот четверг. Однако главные сложности с транспортом ожидаются на матчах Россия - Уругвай и Сенегал - Колумбия. Болельщиков будет еще больше.
«Колумбийские болельщики движутся на автобусах. После Саранска они будут в Казани, после Казани в Самару», - рассказал глава областного минтранса.
Напомним, всего на время мундиаля предусмотрено 7 специальных маршрутов, по которым жители разных районов Самары могут доехать до стадиона. Транспорт начинает ходить за 4 часа до игры и в течение трёх — после.
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