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Материалы по теме:

Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

У официального представителя МИД России Марии Захаровой самарские корни. Ее родной дед родом из села Степная Шентала Кошкинского района. Об этом известная российская чиновница рассказала на брифинге в городском пресс-центре ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, она поделилась с журналистами своими 

20 июня 2018, 05:44
Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

В Самарской области на подъезде от М-5 «Урал» к Самаре ограничено движение большегрузов на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Запрет действует для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на участке с 10 по 12 

20 июня 2018, 03:49
Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

В Самаре в среду, 20 июня, проходит брифинг официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Мероприятие уже началось. Оно проходит в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018. Главная тема – текущие вопросы внешней политики. Открывая 

20 июня 2018, 01:20
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено 

20 июня 2018, 12:00

"Крылья Советов" заключили контракты с тремя новичками

Футбольный клуб «Крылья Советов» сообщил о том, что его ряды пополнили сразу трое новичков. В команду пришли защитник Владимир Полуяхтов, выступавший за "Оренбург" и "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, игравший ранее за 

20 июня 2018, 10:23
Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

7,5 тысяч болельщиков преодолели почти 15 тысяч километров пути, чтобы 21 июня на стадионе «Самара Арена» поддержать свою национальную сборную в поединке против Дании.
19 июня 2018, 06:23
Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

В Самаре накануне матча сборных Австралии и Дании в рамках ЧМ-2018 состоится игра болельщиков этих национальных команд. Встреча фанатов состоится на набережной Волги на Первомайском спуске в среду, 20 июня, в 17 часов. А на следующий день 21 июня вместе 

19 июня 2018, 05:17
Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал 

19 июня 2018, 05:02
Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

19 июня 2018, 03:04
7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

В Самару начинают прибывать болельщики из Австралии. Они будут поддерживать сборную своей страны в матче против Дании, который назначен на 21 июня.

18 числа в областной центр прибыла первая группа из 400 фанатов. Их разместили в нескольких отелях города. На 19 

19 июня 2018, 09:56
100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

В ближайший месяц в Самару приедут около 100 тысяч иностранцев из 145 стран мира. В Самарскую область уже прибыла команда футболистов из Швейцарии – они выбрали базой Тольятти.А в самарский аэропорт прибыл первый самолет с болельщиками из Коста-Рики. По прогнозам областного 

15 июня 2018, 06:10
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