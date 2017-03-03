308 самарских гостиниц, хостелов и других мест размещения уже прошли необходимую для приема гостей чемпионата мира аттестацию. И даже получили звездность.

В самарском оргкомитете мундиаля сейчас озабочены вопросами безопасности. На базе отеля «Холидей Инн» по инициативе регионального …