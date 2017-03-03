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В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов
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3 марта 2017, 04:12
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В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала
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3 марта 2017, 09:17
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Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля
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2 марта 2017, 09:57
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В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа
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1 марта 2017, 01:09
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В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро
Самарское областное управление капстроительства заказало доппроект благоустройства около стадиона «Самара Арена». Объект строят на территории радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Согласно новому документу, около стадиона должно появиться искусственное озеро площадью более 7000 квадратных метров и глубиной четыре метра.
Кроме …
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1 марта 2017, 11:47
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Президент назначил начальника управления Росгвардии по Самарской области
Президент России Владимир Путин назначил полковника полиции Василия Глотова начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области. Об этом сообщается на сайте Росгвардии. Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до полковника. Более 20 лет проработал на руководящих …
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14 февраля 2017, 03:02
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В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру
Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются …
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10 февраля 2017, 04:09
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В Самаре почтили память погибших на службе полицейских
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10 февраля 2017, 02:36
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В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»
В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.
В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.
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6 февраля 2017, 11:43
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Росгвардия разработает правила для ЧОП
В России ужесточат контроль за работой частных охранных предприятий. Наведением порядка в коммерческих структурах безопасности, которых в стране насчитывается более 23 тысяч, займется Росгвардия. Для них создадут единые правила подготовки. В ЧОПах сейчас трудится более 680 тысяч россиян, что превышает …
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28 декабря 2016, 03:52
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Самарское руководство Росгвардии впервые рассказало об итогах своей работы
Самарское руководство новой силовой структуры Росгвардия, образованной в апреле этого года путем отделения от МВД, впервые рассказало об итогах своей работы.
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7 декабря 2016, 05:11
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Росгвардию в Самарской области возглавит Василий Глотов
Приказ о его назначении подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
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10 октября 2016, 07:01