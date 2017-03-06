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Ученые доказали реальность мифических существ на Земле
Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что смогли доказать существование ряда мифических существ. Как говорят исследователи из Вашингтона, примерно 12 тысяч лет назад нашу планету населяли хоббиты. Скелеты доисторических жителей ростом менее одного метра были найдены в индонезийских пещерах.
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6 марта 2017, 08:36
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Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц
Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой …
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5 марта 2017, 06:39
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Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
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3 марта 2017, 09:48
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Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка
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25 февраля 2017, 01:41
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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом
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20 февраля 2017, 06:24
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Самарская полиция проверит строительство трех домов
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16 февраля 2017, 02:07
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Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике
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14 февраля 2017, 04:44
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В Самарской области задержали банду овцекрадов
В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
Полицейские установили личности …
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16 января 2017, 10:13
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Саратовская область перешла в самарский часовой пояс
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4 декабря 2016, 05:10
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Саратовская область начнет жить по самарскому времени
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23 ноября 2016, 01:15
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Саратовская область переходит на самарское время
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2 ноября 2016, 11:10
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Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани
На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в …
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4 сентября 2016, 06:02
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Самарская область планирует закупить 1000 овец
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10 июня 2014, 03:46