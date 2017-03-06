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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

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Рост девушки 175 сантиметров, лицо европейского типа. Волосы темного цвета, кудрявые, длинные, глаза карие. На пропавшей была черная одежда. 
20 февраля 2017, 06:24
Самарская полиция проверит строительство трех домов

Самарская полиция проверит строительство трех домов

Власти Самарской области решили обратиться в полицию из-за проблем, возникших при долевом строительстве трех домов. Речь идет о коттеджном поселке "Дубрава" в Заярье, квартале 3а Автозаводского района Тольятти и доме № 240Б на улице Советской Армии в Самаре. 

Как сообщает пресс-служба 

16 февраля 2017, 02:07
Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Полицейские обнаружили у жителя села Приволжье 520 граммов марихуаны. 52-летний мужчина хранил наркотики в холодильнике. По его словам, он сам выращивает и сушит коноплю для личного употребления. Сейчас эту информацию проверяют силовики. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет 

14 февраля 2017, 04:44
В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
 
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
 
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16 января 2017, 10:13
Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

70% саратовцев поддержали эту меру. До сих пор наши соседи жили по московскому времени. При том, что основная часть Саратовской губернии находится в том же диапазоне географической долготы, что и Самарская.
4 декабря 2016, 05:10
Саратовская область начнет жить по самарскому времени

Саратовская область начнет жить по самарскому времени

4 декабря Саратовская область перейдет в самарский часовой пояс. Закон о переводе в 64-м регионе стрелок на час вперед подписал президент России Владимир Путин. 
23 ноября 2016, 01:15
Саратовская область переходит на самарское время

Саратовская область переходит на самарское время

Сегодня, 2 ноября, Госдума России приняла закон о переводе часов в Саратовской области на час вперед. За отнесение соседнего региона к самарскому часовому поясу проголосовали все депутаты.

Отмечается, что данный вопрос был тщательно проработан на территории Саратовской области, за перевод стрелок 

2 ноября 2016, 11:10
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Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

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4 сентября 2016, 06:02
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10 июня 2014, 03:46
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