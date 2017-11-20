На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей Власти российской столицы намерены потратить 196 миллионов рублей на разгон облаков 4 и 7 ноября. Об этом рассказывает «Интерфакс». От непогоды Москву будут защищать до десяти воздушных судов Ан‐12, Як‐42 и Ан‐26.

В целях борьбы с тучами и ливнем планируется …