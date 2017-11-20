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Материалы по теме:

В Самарской области ожидается похолодание до -5

В Самарской области ожидается похолодание до -5

Метеорологи прогнозируют ночью в Самарской области до -5 градусов по Цельсию. Прогноз опубликован на сайте ФГУП «Приволжское УГМС». В дневные часы на улице будет теплее.  

«По сведению Гидрометцентра  России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается  на  
7 ноября 2017, 02:05
На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей

На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей

Власти российской столицы намерены потратить 196 миллионов рублей на разгон облаков  4 и 7 ноября. Об этом рассказывает «Интерфакс». От непогоды Москву будут защищать до десяти воздушных судов Ан‐12, Як‐42 и Ан‐26.
В целях борьбы с тучами и ливнем планируется 

2 ноября 2017, 09:16
Внимание, сообщение от МЧС!

Внимание, сообщение от МЧС!

31 октября ожидается ухудшение погодных условий.
30 октября 2017, 02:34
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
В Самаре потеплеет

В Самаре потеплеет

Приволжское УГМС прогнозирует потепление. В ночные часы возможна морозная погода до -4 градусов, но в светлое время суток ожидается повышение температуры – в среду, 4 октября, до +10 градусов, в четверг, 5 октября, до +13.

«В течение рабочей недели главным «дирижёром» 

3 октября 2017, 10:41
Заморозки до минус 2: В ночь на воскресенье в Самарской области резко похолодает

Заморозки до минус 2: В ночь на воскресенье в Самарской области резко похолодает

В Самарской области в ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 сентября, произойдет значительное снижение температуры воздуха. Как сообщает Приволжское УГМС, местами по региону на поверхности почвы ожидается похолодание до минус 2-х.

Заморозки представляют опасность для сельхозрастений. 
23 сентября 2017, 02:51
В Самарской области ожидаются заморозки до -1

В Самарской области ожидаются заморозки до -1

Самарские метеорологи прогнозируют похолодание. Ночью температура воздуха на территории 63-го региона приблизится к нулевой отметке термометра. На севере области возможны заморозки на почве до -1 градуса по Цельсию, сообщает Приволжское УГМС. Осадков не ожидается. Днем по области будет от 13 
21 сентября 2017, 07:00
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
К пятнице в Самаре станет прохладнее

К пятнице в Самаре станет прохладнее

К пятнице в Самаре ожидается понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, в дневные часы столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов по Цельсию. В ночное время - +13.

«Во вторник, 4 июля, на Средней Волге сохранит свое влияние поле повышенного 

4 июля 2017, 09:40
В Самаре похолодает и может начаться дождь

В Самаре похолодает и может начаться дождь

Синоптики прогнозирует похолодание и небольшой дождь в предстоящие выходные. Ожидается понижение температуры воздуха на пять градусов – до 8 – 13 градусов Цельсия. Ночью направление ветра начнет меняться, и днем в субботу, 15 апреля, порывы могут усилиться до 15 метров 
14 апреля 2017, 05:08
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