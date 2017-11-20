Приволжское УГМС опубликовало прогноз на ближайшие дни. В начале недели будет достаточно тепло для этого времени года. Ожидается до +7 градусов по Цельсию, это на 2 градуса выше средних многолетних значений. Но прогнозируются осадки, а затем придет похолодание.
«В ближайшие трое суток в связи с выносом тёплого воздуха с юга в Самарской области сохранится повышенный температурный режим. В отдельных районах возможно выпадение небольших осадков. Наиболее существенные осадки пройдут в четверг 23 ноября с прохождением через Среднюю Волгу фронтальных разделов. Температура воздуха к концу рабочей недели понизится, и окажется близкой к средним многолетним значениям», - сообщает Приволжское УГМС.
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