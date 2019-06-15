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В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр
В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме …
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14 июня 2019, 02:28
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В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке
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28 мая 2019, 01:55
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В Тольятти гражданин Китая пытался подкупить полицейского 110 тысячами рублей
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11 апреля 2019, 02:01
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В Китае тестируют вертикальную парковку
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4 апреля 2019, 01:27
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Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску
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22 мая 2017, 07:03
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Редакторы соцсети «Одноклассники» составили рейтинг лучших игр 2016 года
Представители соцсети "Одноклассники" представили рейтинг самых лучших игр 2016 года. Редакторы портала остановили свой выбор на 16 играх, которые можно считать наиболее востребованными у пользователей.
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17 января 2017, 05:11
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Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты
Специалисты из организации NPD Group осуществили исследование современного рынка детских игрушек. Проанализировав полученные данные, они определили самые популярные виды игр. Как оказалось, подавляющая масса нынешних детей предпочитает «умные» игрушки.
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7 сентября 2016, 11:23
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В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете
Интернет-сервис «Яндекс.Деньги» осуществил собственное аналитическое исследование различных покупок в интернете среди россиян. Как было отмечено, в последнее время значительно снизился спрос на онлайн-игры.
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5 сентября 2016, 03:16
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