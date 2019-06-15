В Китае тестируют вертикальную парковку В Китае придумали устройство, которое позволяет радикально увеличить количество мест на стоянках. Оно позволяет парковать автомобили вертикально.



По сути это платформа. После того, как на нее заезжает машина, она поднимается к стене и становится под уклоном примерно в 30%. …