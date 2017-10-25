Младенцы за решеткой В первый день лета отмечается относительно новый праздник, появившийся в 2013 году - это Всемирный день родителей. Которых, как известно, не выбирают.

И тут, справедливости ради, хочется вспомнить народную мудрость: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся". По данным ФСИН, …