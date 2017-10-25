В Самаре началась контрольная проверка ФСИН России. Комиссия из федерального ведомства проверит состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы 63-го региона, оценит соблюдение законности и режима в местах лишения свободы, качество и эффективность воспитательной работы. Мероприятие продлится до 2 ноября. В самарской губернии насчитывается два десятка исправительных учреждений. В них отбывают наказание более 15 тысяч человек.
|
На самарских конвоиров пожаловались в ФАС
Самарское УФАС уличило подразделение по конвоированию при областном управлении ФСИН в нарушении закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд». В антимонопольный орган поступила жалоба на положения аукционной документации при проведении тендера на реставрацию здания, которое является …
|
13 октября 2017, 10:59
|
За решеткой: ФСИН запретит начальникам российских тюрем хранить деньги за рубежом
В Федеральной службе исполнения наказаний появился проект приказа, который запрещает руководителям управлений ФСИН, колоний, а также их заместителям хранить деньги в зарубежных банках. Документ появился на федеральном сайте нормативных правовых актов.
|
30 августа 2017, 02:20
|
Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей
Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
|
13 июня 2017, 02:57
|
Младенцы за решеткой
|
1 июня 2017, 02:59
|
В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками
Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время …
|
15 апреля 2017, 04:30
|
"Самарские коммунальные системы" хотят взыскать с колонии более 1 млн рублей
ООО «Самарские коммунальные системы» начинает судебные разбирательства с колонией №6, которая расположена в поселке Управленческий. Как следует из материалов дела, СКС требует взыскать с исправительного учреждения 1 миллион 140 тысяч рублей за пользование услугами водоснабжения и водоотведения с января по …
|
15 апреля 2015, 02:10
|
В Самаре из незаконного оборота изъята крупная партия героина
|
18 мая 2014, 05:00
|
В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера
Полицейские изъяли крупную партию героина возле одного из самарских исправительных учреждений. Сверток с героином массой 41 грамм был изъят у 35-летнего мужчины в Куйбышевском районе Самары. Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный проживает в городе Новокуйбышевске, работает слесарем в одной …
|
6 декабря 2013, 04:23