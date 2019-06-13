Разия Нуркенова: «Женский футбол в Самаре жив и будет жить» Бессменный тренер женской футбольной команды ЦСК ВВС Разия Нуркенова после матча своих подопечных с ФК «Мариэлочка» (который завершился вничью 1:1) рассказала о положении дел в лагере «лётчиц»: «Если в прошлом году команда едва выжила, то в этом сезоне наши дела …