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Генподрядчика строительства «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана

Генподрядчика строительства «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана

Компанию ПСО «Казань», генподрядчика строительства «Самара Арены», исключили из стратегии развития Татарстана, пишут СМИ республики. До сих фирма, подконтрольная депутату республиканского Госсовета Равилю Зиганшину, считалась одной из наиболее влиятельных в регионе. Однако с осени прошлого года, уже после мундиаля, 
30 марта 2019, 08:15
У спортсмена, который скончался на лыжных гонках, был медицинский допуск

У спортсмена, который скончался на лыжных гонках, был медицинский допуск

Региональное министерство спорта прокомментировало трагедию, которая произошла на соревнованиях по лыжным гонкам в селе Ширяево 24 марта. Напомним, что во время марафона одному из участников, 35-летнему Владимиру Красовскому стало плохо и он скоропостижно скончался. Очевидцы говорили, что у него 
25 марта 2019, 04:23
35-летний спортсмен из Сызрани скончался во время лыжного марафона

35-летний спортсмен из Сызрани скончался во время лыжного марафона

В воскресенье, 24 марта, в Самарской области произошла трагедия. Во время лыжного марафона «Самарская лука-2019» скончался один из участников забега на 40 километров - 35 летний Владимир Красовский, пишет «Маленькая Сызрань».
- Во время гонки скоропостижно ушел из жизни Красовский 
25 марта 2019, 09:20
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

30 июля в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российская сборная заняла третье место в общем медальном зачете.
31 июля 2017, 01:08
Олег Знарок не будет совмещать посты главного тренера в сборной и «Динамо»

Олег Знарок не будет совмещать посты главного тренера в сборной и «Динамо»

Президент бело-голубых Аркадий Ротенберг сообщил, что Олег Знарок не вернется на тренерский мостик московского клуба.
Функционер считает, что нынешний тренерский штаб «Динамо» справляется со своими обязанностями и поэтому возвращать Знарка не планируют.
Напомним, Олег Знарок стал главным тренером национальной команды 
2 апреля 2015, 08:15
Президент РФС назвал условия для расторжения контракта с Капелло

Президент РФС назвал условия для расторжения контракта с Капелло

Николай Толстых в интервью одному спортивному изданию сообщил, что Российский футбольный союз имеет право расторгнуть соглашение с иностранным тренером в случае невыхода национальной команды на Euro-2016.
Однако президент РФС подчеркнул, что сейчас важен настрой на выход на европейский турнир.
Напомним, 

16 февраля 2015, 04:22
На областное первенство по футболу заявлены пять женских команд из Тольятти

На областное первенство по футболу заявлены пять женских команд из Тольятти

Первенство Самарской области по футболу среди женских команд начинается в старшей и средней группах 2 марта, в младшей – 7 марта. В этом году Автоград представлен пятью командами. В старшей группе (игроки 1998 г.р. и старше) поборются коллективы из Самары: 

3 марта 2014, 10:28
Разия Нуркенова: «Женский футбол в Самаре жив и будет жить»

Разия Нуркенова: «Женский футбол в Самаре жив и будет жить»

Бессменный тренер женской футбольной команды ЦСК ВВС Разия Нуркенова после матча своих подопечных с ФК «Мариэлочка» (который завершился вничью 1:1) рассказала о положении дел в лагере «лётчиц»: «Если в прошлом году команда едва выжила, то в этом сезоне наши дела 

18 июня 2013, 12:03
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