6
20
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре пройдет бизнес-тренинг для начинающих предпринимателей

В Самаре пройдет бизнес-тренинг для начинающих предпринимателей

10 декабря в межвузовском медиацентре Самарского государственного аэрокосмического университета на Московском шоссе начнется тренинг Start in Garage для предпринимателей, которые занимаются бизнесом в сфере интернет-технологий, облачных сервисов и разработки программного обеспечения. Организатор мероприятия - некоммерческое партнерство “Региональный центр инноваций". Тренинг продлится 

2 декабря 2014, 07:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх