3 октября в Самаре состоится тренинг Джона Кехо, автора мирового бестселлера «Подсознание может все». Мастер работы с подсознанием, который сам построил свою жизнь с нуля, расскажет, как добиваться невероятных целей и прожить жизнь вашей мечты.
Хотите перестать плыть по течению и начать управлять своей жизнью? Джон Кехо на семинаре «Подсознание может всё» в деталях объяснит, как использовать силу разума с необычайным эффектом для вашей жизни, а также поделится новейшими научно обоснованными техниками материализации целей.
ПОЧЕМУ ТРЕНИНГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗЕН:
• Лично увидите одного из величайших мастеров сознания и ощутите его уникальную энергетику, способную менять жизни людей.
• Узнаете методики, которые сделают вас эффективнее во всех сферах жизни и помогут добиться успеха, о котором вы мечтали.
• Встретитесь с другими успешными и стремящимися к развитию людьми, завяжете полезные знакомства.
• Примените сильнейшие техники решения проблем и достижения высоких результатов, которыми Джон делится только на живых семинарах!
ЧТО ВАС ЖДЕТ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ДЖОНОМ КЕХО:
1. Узнаете, как решить даже самые сложные жизненные проблемы;
2. Получите действенные техники реализации своего потенциала и достижения целей;
3. Поймёте, как обрести достаток, счастливые отношения, здоровье и успех;
4. Поймёте, как достичь чего угодно, используя мощные силы, данные нам Вселенной;
5. Научитесь избавляться от негативных мыслей и брать свою жизнь под контроль;
6. Сможете эффективно использовать силу своего подсознания и выйти на новый уровень в жизни.
3 октября с 10:00 до 18:00, отель «LOTTE Samara»
Запишитесь на тренинг сейчас по выгодной цене на сайте
организатора.
Генеральный информационный партнер мероприятия – телеканал «ТЕРРА 360 Самара».