В Самаре пройдет бизнес-тренинг для начинающих предпринимателей 10 декабря в межвузовском медиацентре Самарского государственного аэрокосмического университета на Московском шоссе начнется тренинг Start in Garage для предпринимателей, которые занимаются бизнесом в сфере интернет-технологий, облачных сервисов и разработки программного обеспечения. Организатор мероприятия - некоммерческое партнерство “Региональный центр инноваций". Тренинг продлится …