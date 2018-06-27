27 июня в Самару прилетели футболисты сборной Сенегала. Сразу после приземления в «Курумоче» игроки отбыли в отель «Lotte», в котором они и будут базироваться до матча со сборной Колумбии.
Колумбийцы и сенегальцы проведут заключительный матч группового этапа ЧМ по футболу на стадионе «Самара Арена» 28 июня. Начало встречи назначено на 18:00. Зрителей начнут пускать на трибуны за три часа до старта игры. На стадионе ожидают около 20 тысяч иностранных болельщиков.
|
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00
|
27 июня 2018, 12:34
|
Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре
|
27 июня 2018, 11:08
|
Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»
Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в …
|
27 июня 2018, 10:33
|
Сборная Колумбии прибыла в Самару
|
27 июня 2018, 09:44
|
Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»
|
26 июня 2018, 05:31
|
Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре
|
26 июня 2018, 12:04
|
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре
Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья …
|
26 июня 2018, 09:40
|
Траулер "Олег Найденов" должны отпустить
|
21 января 2014, 01:22
|
Владелец траулера "Олег Найденов" подаст иск в международный трибунал
Ситуацией вокруг задержанного сенегальскими военными российского рыболовного траулера "Олег Найденов" займется международный трибунал по морскому праву, который находится в Гамбурге, сообщает "Интерфакс".
По словам представителя Росрыболовства в Сенегале Александра Бирюкова, иск может быть подан от министерства иностранных дел страны флага, то …
|
9 января 2014, 07:46