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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

В Самаре входные ворота на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» в четверг, 28 июня, откроют в 15 часов. Там состоится четвертый по счету матч мундиаля на новом самарском поле и последний в групповом этапе – сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На 
27 июня 2018, 12:34
Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

В Самаре в среду, 27 июня, на фестивале болельщиков состоится трансляция двух матчей ЧМ-2018, а также выступят две музыкальные группы. Проход на площадь Куйбышева откроют в 16 часов. Напомним, фанфест в Самаре стартовал одновременно с открытием ЧМ-2018 по футболу 14 

27 июня 2018, 11:08
Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в 
27 июня 2018, 10:33
Сборная Колумбии прибыла в Самару

Сборная Колумбии прибыла в Самару

Вечером 26 июня в Самару прилетела футбольная сборная Колумбии. Из аэропорта «Курумоч» команда сразу отправилась в отель «Ренессанс».

В Самаре колумбийцы будут играть 28 июня. В рамках заключительного тура группового этапа они встретятся с командой из Сенегала. Обе команды претендуют на 

27 июня 2018, 09:44
Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Ближайшие два года содержание стадиона «Самара Арена» будет на 95% субсидироваться из федерального бюджета. Речь идет о сумме около 200 миллионов рублей в год. В связи с этим менеджменту клуба «Крылья Советов» поставлена задача в ближайшее время добиться средней посещаемости 

26 июня 2018, 05:31
Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева во вторник продолжится фестиваль болельщиков. Напомним, он открылся одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится до завершения мундиаля 15 июля. Появилось расписание фанфеста на 26 июня. Фанзона откроется в 16 часов. Запланированы концерты групп «Оркестр 

26 июня 2018, 12:04
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья 
26 июня 2018, 09:40
Траулер

Траулер "Олег Найденов" должны отпустить

"Ситуация вошла в нормальное русло, по крайней мере, в более нормальное, чем это было не так давно, и судовладелец при нашей поддержке и при поддержке некоторых наших зарубежных партнеров, которые имеют особые отношения с властями Сенегала, старается окончательно эту тему 

21 января 2014, 01:22
Владелец траулера

Владелец траулера "Олег Найденов" подаст иск в международный трибунал

Ситуацией вокруг задержанного сенегальскими военными российского рыболовного траулера "Олег Найденов" займется международный трибунал по морскому праву, который находится в Гамбурге, сообщает "Интерфакс".

По словам представителя Росрыболовства в Сенегале Александра Бирюкова, иск может быть подан от министерства иностранных дел страны флага, то 

9 января 2014, 07:46
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