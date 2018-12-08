В Самару пришла корь. Информация получена от детского терапевта из одной из городских больниц. За последние дни к ним обратились уже 10 детишек.
Занимайтесь профилактикой у детей, мажьте нос специальными мазями. Распространяется она воздушно-капельным путем.
Берегите себя и своих родных. И передай другому эту информацию.
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В Самарской области растет число заболевших энтеровирусными инфекциями
Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Это сезонное явление, которое фиксируется у нас, начиная с июня. За последние 3 месяца к врачам обратились 90 человек с предварительным диагнозом «серозный менингит», это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно заболеваемость …
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21 августа 2017, 10:43
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В Уфе изобрели прибор для борьбы с инфекциями в транспорте
Ученые из академии наук Башкирии разработали так называемый бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в общественном транспорте. По словам специалистов, новый прибор благодаря ультрафиолетовой лампе в закрытом металлическом корпусе может максимально сократить передачу таких болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем, как грипп, ОРВИ, …
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8 февраля 2016, 11:28
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Учёные: Причиной падений пожилых людей оказались инфекции
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17 октября 2015, 06:55
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Ученые: перенесенные инфекции снижают уровень интеллекта человека
Специалисты из университета Копенгагена утверждают, что перенесенные инфекционные заболевания снижают интеллект человека.
Ученые провели исследование состояния здоровья 190 тысяч человек, родившихся в период с 1974 по 1994 год. Все они прошли тест на уровень IQ.
Оказалось, что после каждого инфекционного …
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22 мая 2015, 06:15