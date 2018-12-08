В Самарской области растет число заболевших энтеровирусными инфекциями Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Это сезонное явление, которое фиксируется у нас, начиная с июня. За последние 3 месяца к врачам обратились 90 человек с предварительным диагнозом «серозный менингит», это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно заболеваемость …