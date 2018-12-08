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В Самарской области растет число заболевших энтеровирусными инфекциями

В Самарской области растет число заболевших энтеровирусными инфекциями

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Это сезонное явление, которое фиксируется у нас, начиная с июня. За последние 3 месяца к врачам обратились 90 человек с предварительным диагнозом «серозный менингит», это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно заболеваемость 

21 августа 2017, 10:43
В Уфе изобрели прибор для борьбы с инфекциями в транспорте

В Уфе изобрели прибор для борьбы с инфекциями в транспорте

Ученые из академии наук Башкирии разработали так называемый бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в общественном транспорте. По словам специалистов, новый прибор благодаря ультрафиолетовой лампе в закрытом металлическом корпусе может максимально сократить передачу таких болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем, как грипп, ОРВИ, 
8 февраля 2016, 11:28
Учёные: Причиной падений пожилых людей оказались инфекции

Учёные: Причиной падений пожилых людей оказались инфекции

Группа исследователей из США решила проверить данные пожилых людей и выяснить, по какой причине они очень часто попадают в медучреждения в результате падения. У специалистов возникло сомнение, что это происходит случайно.

В итоге выяснилось, что у большинства старых людей, 
17 октября 2015, 06:55
Ученые: перенесенные инфекции снижают уровень интеллекта человека

Ученые: перенесенные инфекции снижают уровень интеллекта человека

Специалисты из университета Копенгагена утверждают, что перенесенные инфекционные заболевания снижают интеллект человека.
Ученые провели исследование состояния здоровья 190 тысяч человек, родившихся в период с 1974 по 1994 год. Все они прошли тест на уровень IQ.
Оказалось, что после каждого инфекционного 
22 мая 2015, 06:15
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