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Материалы по теме:

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
У самарцев остался всего один день, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца и святителя Тихона

У самарцев остался всего один день, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца и святителя Тихона

Николай Чудотворец почитается не только православными, но и представителями других конфессий, потому что ещё при жизни активно помогал людям. На Востоке он считается покровителем путешественников, сирот и заключённых. А на Западе - покровителем брака, нуждающихся и детей. Там его называют 
7 ноября 2018, 05:31
В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской

В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской

С 21 октября по 4 ноября в Самарской области будет находится икона с частицей мощей святой старицы Матроны Московской. Реликвия прибудет в храм Рождества Христова в поселке Волжский из Саранска. Молебны будут совершаться ежедневно 10:00 и 18:00.

Блаженная Матрона Московская является 

18 октября 2018, 10:02
В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

Чуть больше суток остается у православных самарцев на то, чтобы приложиться к мощам святителя Луки Крымского. Считается, что он помогает при самых тяжелых болезнях. Ковчег с частичкой мощей доставили в столицу нашего региона из Симферополя всего на несколько дней. Сейчас 
16 октября 2018, 08:58
23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, 
10 сентября 2018, 11:57
Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Святитель Спиридон Тримифунтский при жизни был пастухом, имел жену и детей. Ко всеобщей радости был избран епископом Кипрского города Тримифунты. Это был рубеж третьего и четвертого веков нашей эры, когда успокоившаяся от притеснений Церковь стала «болеть» ложными учениями. Будучи одним 

6 марта 2018, 03:47
В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской

В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской

В храм Рождества Христова, расположенный в поселке Волжский, привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской. Считается, что она помогает в решении самых разных проблем и особо покровительствует семьям, которые стремятся иметь детей. Прикоснуться к святыне все желающие могут вплоть 

9 января 2018, 12:26
Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в венчальном храме Петра и Февронии в Автозаводском районе. Утром прихожане обнаружили, что двери в храм выломаны, внутри разром. Иконы, по предварительным данным, не злоумышленники не тронул. Было ли 
27 декабря 2017, 01:30
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