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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов
Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского …
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28 ноября 2018, 07:09
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания
В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» …
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28 ноября 2018, 04:45
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Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили
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28 ноября 2018, 04:31
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У самарцев остался всего один день, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца и святителя Тихона
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7 ноября 2018, 05:31
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В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской
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18 октября 2018, 10:02
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В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского
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16 октября 2018, 08:58
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23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи
Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, …
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10 сентября 2018, 11:57
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Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару
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6 марта 2018, 03:47
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В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской
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9 января 2018, 12:26
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Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии
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27 декабря 2017, 01:30