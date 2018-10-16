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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадия Котельникова

На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадия Котельникова

Основной вопрос в повестке внеочередной конференции реготделения "Единой России" - выбор кандидата на пост председателя Самарской губернской думы. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший ее последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Участники конференции выдвинули двух претендентов на 
16 октября 2018, 09:49
Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением

Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением

Мэрия Самары обратилась в надзорное ведомство из-за проблем с отоплением в городе. По состоянию на вечер 15 октября более 50-ти домов до сих пор оставались без тепла. «Из-за неудовлетворительной организации производства работ «Предприятием тепловых сетей» и подрядной организации, ведущей к 
16 октября 2018, 09:21
В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

Во вторник, 16 октября, в областной столице прекратилась подача газа в нескольких домах в Кировском районе города. На газопроводе низкого давления в районе дома № 36 по улице Каховской случилась авария. В нескольких домах по улице Свободы, проспекту Кирова, улицам 
16 октября 2018, 05:40
Замглавы Самары ушел со своего поста

Замглавы Самары ушел со своего поста

Во вторник, 16 октября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. Заместитель главы, руководитель аппарата мэрии Владимир Терентьев покинул свой пост в связи с переходом на другое место работы. До назначения его преемника обязанности будет исполнять его зам 
16 октября 2018, 05:13
Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Святитель Спиридон Тримифунтский при жизни был пастухом, имел жену и детей. Ко всеобщей радости был избран епископом Кипрского города Тримифунты. Это был рубеж третьего и четвертого веков нашей эры, когда успокоившаяся от притеснений Церковь стала «болеть» ложными учениями. Будучи одним 

6 марта 2018, 03:47
У православных самарцев начался Великий пост

У православных самарцев начался Великий пост

У православных сегодня начался Великий пост, который продлится 7 недель  и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Пасхой.

Это период  самого длительного воздержания от пищи и напитков в христианстве, который   должен сопровождаться духовной практикой, чтобы человек мог очистить свой организм, 

19 февраля 2018, 11:20
В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»

В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»

Самарская мэрия разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, который находится на улице Карбышева, начать разработку проектов планировки и межевания участка в Советском районе города. Соответствующее распоряжение городских властей, опубликовано на сайте мэрии. Согласно документам, религиозной организации под капитальное 
15 июня 2017, 12:34
Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут из папской базилики итальянского города Бари в Российскую Федерацию. Об этом информирует официальный портал Московского Патриархата.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским 

28 апреля 2017, 03:01
В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В реабилитационном центре на территории православного прихода в селе Борское убит сторож. Его тело 9 января нашел один из сотрудников учреждения. По предварительной версии, 61-летнего мужчину убил ножом другой сторож. Конфликт якобы возник днем на почве распития спиртных напитков.
Оба 

10 января 2017, 02:56
Под Самарой откроют два мужских монастыря

Под Самарой откроют два мужских монастыря

Священный Синод Русской православной церкви принял решение об открытии в Самарской области двух мужских монастырей. Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, Покровский монастырь появится в селе Чубовка Кинельского района, а Никольский - в райцентре Богатое. Их возглавят настоятели местных храмов: 

28 декабря 2016, 02:45
В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской

В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской

Верующие могут помолиться им в храме святой мученицы Татианы. Это около главного корпуса госуниверситета, на улице Академика Павлова. Святыня пробудет там вплоть до 7 февраля. Храм работает с 9 утра до 6 часов вечера.
Отметим, Матрона Московская признана Русской православной 
25 января 2016, 04:18
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