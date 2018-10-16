Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением … Мэрия Самары обратилась в надзорное ведомство из-за проблем с отоплением в городе. По состоянию на вечер 15 октября более 50-ти домов до сих пор оставались без тепла. «Из-за неудовлетворительной организации производства работ «Предприятием тепловых сетей» и подрядной организации, ведущей к