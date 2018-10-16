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На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадия Котельникова
Основной вопрос в повестке внеочередной конференции реготделения "Единой России" - выбор кандидата на пост председателя Самарской губернской думы. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший ее последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Участники конференции выдвинули двух претендентов на …
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16 октября 2018, 09:49
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Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением
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16 октября 2018, 09:21
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В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ
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16 октября 2018, 05:40
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару
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6 марта 2018, 03:47
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У православных самарцев начался Великий пост
У православных сегодня начался Великий пост, который продлится 7 недель и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Пасхой.
Это период самого длительного воздержания от пищи и напитков в христианстве, который должен сопровождаться духовной практикой, чтобы человек мог очистить свой организм, …
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19 февраля 2018, 11:20
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В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»
Самарская мэрия разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, который находится на улице Карбышева, начать разработку проектов планировки и межевания участка в Советском районе города. Соответствующее распоряжение городских властей, опубликовано на сайте мэрии. Согласно документам, религиозной организации под капитальное …
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15 июня 2017, 12:34
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Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию
Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут из папской базилики итальянского города Бари в Российскую Федерацию. Об этом информирует официальный портал Московского Патриархата.
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28 апреля 2017, 03:01
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В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер
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10 января 2017, 02:56
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Под Самарой откроют два мужских монастыря
Священный Синод Русской православной церкви принял решение об открытии в Самарской области двух мужских монастырей. Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, Покровский монастырь появится в селе Чубовка Кинельского района, а Никольский - в райцентре Богатое. Их возглавят настоятели местных храмов: …
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28 декабря 2016, 02:45
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В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской
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25 января 2016, 04:18