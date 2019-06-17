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В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности

В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности

Погода этим летом постоянно выдает сюрпризы. Например, в ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области обещали заморозки. В некоторых районах был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В ночь на 14 июня в поселке Авангард в этом году было 
14 июня 2019, 10:20
Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно 
загрязнённой, источники излучения на ней не выявлены. Результаты измерений не превышают норм, 
13 июня 2019, 08:55
В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных 
13 июня 2019, 05:38
С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга, 13 июня, в Самарской области заметно похолодает, возможны дожди и сильный ветер. Вслед за арктическим фронтом в регион поступила холодная воздушная масса, ветер сменил направление на северное и усилился, а температура воздуха значительно понизилась. В четверг днем переменная 
13 июня 2019, 10:30
В Самарской области жару сменит похолодание

В Самарской области жару сменит похолодание

Ближе к концу недели в Самарской области станет заметно прохладнее - в четверг, вслед за арктическим фронтом в регион поступит холодная воздушная масса. Ветер изменит направление на северное и усилится, а температура воздуха значительно понизится.

В ночь на среду, 
11 июня 2019, 03:07
В Самарской области жара усилится до + 32

В Самарской области жара усилится до + 32

В начале новой рабочей недели в Самарской области сохранится малооблачная сухая погода с постепенным нарастанием жары. В понедельник, 10 июня, малооблачно без осадков, будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит +25, +30. В ночи на вторник 
10 июня 2019, 08:21
В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарской области снова стало жарко - в четверг, 6 июня, будет малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется + 25, + 30 градусов по Цельсию. В ночи на пятницу и субботу, 7 и 8 
6 июня 2019, 09:01
В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая синоптики обещают малооблачную солнечную погоду, без осадков. Будет жарко — в дневные часы до 31 градуса тепла. До конца мая погоду Среднего Поволжья будет формировать поле высокого атмосферного давления. Дожди прекратятся, ветер ослабеет, а температура повысится 
29 мая 2019, 09:20
Шестерых человек убила жара в Испании

Шестерых человек убила жара в Испании

Небывалая даже для южной страны установилась в Испании. Столбики термометров там уже прошли отметку в плюс 40 градусов Цельсия. Изнуряющий зной уже стал причиной смерти шести человек.

Последней жертвой зноя стал 81-летний житель города Мьяхадас. После того, как мужчине 
6 августа 2018, 09:30
Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег

Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег

В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и 
3 августа 2018, 11:09
В выходные самарцев ждет жара до +33

В выходные самарцев ждет жара до +33

Грядущие выходные в Самарской области будут по-настоящему жаркими: синоптики прогнозируют до +33 градусов и никаких дождей. По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха будет на 2 градуса выше средних показателей для этого времени года.
 
В ночь на 
26 июля 2018, 04:40
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