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В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности
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14 июня 2019, 10:20
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Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти
В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно
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13 июня 2019, 08:55
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В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки
В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных …
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13 июня 2019, 05:38
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С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди
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13 июня 2019, 10:30
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В Самарской области жару сменит похолодание
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11 июня 2019, 03:07
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В Самарской области жара усилится до + 32
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10 июня 2019, 08:21
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В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30
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6 июня 2019, 09:01
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В последние дни мая Самарскую область накроет жара
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29 мая 2019, 09:20
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Шестерых человек убила жара в Испании
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6 августа 2018, 09:30
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Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег
В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и …
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3 августа 2018, 11:09
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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40
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