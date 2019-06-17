В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности … Погода этим летом постоянно выдает сюрпризы. Например, в ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области обещали заморозки. В некоторых районах был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В ночь на 14 июня в поселке Авангард в этом году было