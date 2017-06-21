В пригороде Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом. Сейчас в большинстве из них - первая смена.
Оздоровительный лагерь "Союз", который находится недалеко от поселка Алексеевка, единственный в своем роде. На поляне, окруженном дубовым лесом, разбит большой палаточный городок, в котором летом отдохнут 420 школьников.
Даниил и Амина, отдыхающие в лагере "Союз"
- Я третий год тут уже и третью смену. Хорошо! Кормят отлично. Очень интересно! В корпусах в разных комнатах живешь, друзей не видишь. А тут вылез из палатки и вокруг друзья. Есть ощущение, что вы в походе? Да! Мы тут и ежей видели, и ящериц.
Кроме того, здесь есть два корпуса еще на 300 детей. Как они отдыхают - проверили депутаты Самарской городской думы фракции «Единая Россия».
Татьяна Братчикова, заместитель председателя Думы г.о. Самара
- Серьезный подход к организации отдыха детей, безопасность детей - все продумано. Будем смотреть по результатам этого объезда, что нужно продумать в бюджете 2018 года для того, чтобы добавить денег на развитие летнего отдыха наших детей.
Народные избранники приобрели и вручили воспитанникам лагеря спортивный инвентарь.
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