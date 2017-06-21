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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

"Виртуальные" самарские предприниматели задолжали в бюджет 5 миллиардов рублей

В Самарской губернии практически треть компаний малого бизнеса существует только на бумаге. Как рассказал в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы по Самарской области, примерно 40 тысяч индивидуальных предпринимателей региона 

21 июня 2017, 06:57
Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.

Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
- Здесь очень интересные программы, здесь созданы очень хорошие условия. Целая рекреация отдана именно 

21 июня 2017, 06:55
Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Вячеслава Коновалова. Ему вменяется нарушение сроков выдачи юрлицам разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Суд решил оштрафовать чиновника на 3 тысячи рублей. Кроме 

21 июня 2017, 06:49
Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны 

21 июня 2017, 01:21
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

Малышам, родившимся в Тольятти в День города 20 июня, заплатят по 10 тысяч рублей. Это единовременное пособие; если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них, уточнили в мэрии Автограда. Число счастливчиков 2017 года пока не объявлено, 

21 июня 2017, 11:48
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка.  Авария произошла в  Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки 

19 июня 2017, 07:00
Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

В Самарской области с начала года уже зарегистрировано 3140 пострадавших от укуса клещей. Около 800 из них – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 2016-м за аналогичный период таких случаев было 1,2 раза больше – почти 4000 укусов, рассказали 

16 июня 2017, 03:17
Самарские лагеря признали опасными для детей

Самарские лагеря признали опасными для детей

1 июня отмечается международный день защиты детей, и сегодня же, в первый день лета, открылись детские лагеря. Почти половина путевок, а это 13 тысяч из 25 000, уже раскуплена. И тут не обошлось без скандала. Оказалось, что из 53 действующих 

1 июня 2017, 11:47
Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Начало лета, по прогнозам синоптиков, будет не самым теплым. Средняя температура воздуха ожидается  на 1-2 градуса ниже привычной. При этом пляжный сезон чиновники планируют открыть уже 15 июня.  К этому времени должны быть получены все санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон 

30 мая 2017, 12:02
Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

По сведениям Ростуризма, в Сочи забронированы почти все отели на июль и август. По мнению экспертов, летний сезон в этом регионе может составить достойную конкуренцию путешествиям на зарубежные курорты.
По статистике, в сочинских отелях номера забронированы на 90%. При этом 

12 мая 2017, 02:09
В блогах: закрывают «Юность»

В блогах: закрывают «Юность»

В группе "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что уже "в следующем году местные власти собираются закрыть лагерь "Юность" в Зеленой зоне Автограда". "Просим вас перепостить это сообщение, чтобы о проблеме узнали как можно больше людей. Нужно поддержать детей, которые 
12 июля 2016, 06:28
В блогах: Пионерский лагерь Металлурга

В блогах: Пионерский лагерь Металлурга

Блогер Игорь Кондратьев рассказал, как во времена СССР строили пионерский лагерь Куйбышевского металлургического завода: "Место для лагеря выбрали в прелестном уголке, в 50 километрах от Куйбышева. Сосновый бор на берегу тихой лесной речки Кондурчи, песчаные отмели, чистейший воздух. Строить 
15 декабря 2015, 09:32
В блогах: экскурсия в заброшенный лагерь под Самарой

В блогах: экскурсия в заброшенный лагерь под Самарой

Блогер Евгений Синюков совершил экскурсию в бывший пионерлагерь "Спутник", расположенный в сосновом бору на реке Кондурче. «Лагерь появился здесь в конце 60-х - начале 70-х годов. Власть отдавала детям самые лучшие места, - пишет блогер. - Крепости для детворы там 
31 августа 2015, 04:32
В летних лагерях Самарской области выявлены нарушения санитарных требований

В летних лагерях Самарской области выявлены нарушения санитарных требований

Роспотребнадзор провел 470 проверок среди детских лагерей Самарской области. Оказалось, что почти половина из них работает с нарушениями санитарных норм.

В учреждениях не соблюдется ряд правил, в том числе не исполняются требования по обработке посуды и санитарному содержанию помещений, 
3 июля 2015, 04:54
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