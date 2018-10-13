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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Поздравляем с Днем блогера!

Поздравляем с Днем блогера!

14 июня – Международный день блогера. Это относительно молодой праздник, он появился всего 14 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение.
14 июня 2018, 12:42
Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
 
 
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити 
7 июня 2018, 09:41
Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней 
7 января 2018, 06:03
Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор официально закрыл реестр блогеров, который был запущен 1 августа 2014 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Его отменили в связи с законом о запрете VPN для обхода блокировок. Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание на то, что пользователи 

3 августа 2017, 07:03
Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Американский актер, музыкант, мастер боевых искусств Стивен Сигал получил паспорт гражданина Сербии – страны, которую он считает своей второй родиной. Артист заявил о своем намерении приложить максимум усилий для продвижения позитивного облика Сербии.
Напомним, в начале декабря минувшего года Стивен 
11 января 2016, 04:00
Стивен Сигал займется бизнесом в России

Стивен Сигал займется бизнесом в России

Дмитрий Рогозин планирует обсудить с легендой мирового кинематографа Стивеном Сигалом возможность открытия кинозвездой бизнеса в России. Об этом вице-премьер сообщил в социальных сетях. Несколько ранее уже появлялась информация, что Сигал давно вынашивает идею создания своей компании в нашей стране. Он 
25 сентября 2015, 01:05
Памелу Андерсон и Стивена Сигала позвали на День тигра в Приморье

Памелу Андерсон и Стивена Сигала позвали на День тигра в Приморье

День тигра в Приморском крае отпраздную в предстоящие выходные. Эту дату в регионе будут отмечать уже в 16-й раз. Среди приглашенных гостей – звезды Голливуда Памела Андерсон и Стивен Сигал.

Напомним, Андерсон известная защитница животных,  недавно она побывала на 
22 сентября 2015, 03:38
Стивен Сигал в поисках корней прибыл в Якутию

Стивен Сигал в поисках корней прибыл в Якутию

Мастер боевых искусств, известный голливудский актер и режиссер Стивен Сигал прибыл в Якутию, чтобы познакомиться с родиной своих предков. Как рассказал Сигал, он считает себя русским, так как русским был его дед - он перебрался с семьей в Соединенные Штаты 
7 августа 2015, 05:30
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