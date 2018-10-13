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Поздравляем с Днем блогера!
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14 июня 2018, 12:42
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Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити
На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити …
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7 июня 2018, 09:41
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Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео
Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней …
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7 января 2018, 06:03
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Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров
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3 августа 2017, 07:03
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Стивен Сигал стал гражданином Сербии
Американский актер, музыкант, мастер боевых искусств Стивен Сигал получил паспорт гражданина Сербии – страны, которую он считает своей второй родиной. Артист заявил о своем намерении приложить максимум усилий для продвижения позитивного облика Сербии.
Напомним, в начале декабря минувшего года Стивен …
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11 января 2016, 04:00
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Стивен Сигал займется бизнесом в России
Дмитрий Рогозин планирует обсудить с легендой мирового кинематографа Стивеном Сигалом возможность открытия кинозвездой бизнеса в России. Об этом вице-премьер сообщил в социальных сетях. Несколько ранее уже появлялась информация, что Сигал давно вынашивает идею создания своей компании в нашей стране. Он …
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25 сентября 2015, 01:05
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Памелу Андерсон и Стивена Сигала позвали на День тигра в Приморье
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22 сентября 2015, 03:38
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Стивен Сигал в поисках корней прибыл в Якутию
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7 августа 2015, 05:30