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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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  "Y88P"
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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

Инцидент случился вчера, 23 мая, около 2-х часов ночи на улице Молодогвардейская.
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Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

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В Сызрани ошарашенные водители объезжали 3-х женщин, вставших «побазарить» посередине дороги

Вчера, 22 мая, около 17:00 в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, у дома №4-Б, водители автомашин столкнулись с неожиданным препятствием на дороге. Три женщины остановились посередине проезжей части и несколько минут там разговаривали, мешая движению транспорта.
 
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На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».
 
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Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился 
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Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

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В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой 

20 апреля 2017, 05:15
Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра на трассе Нижний Новгород-Саратов близ населенного пункта 

20 февраля 2017, 09:37
Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
Как сообщается, в понедельник, около семи часов утра, поступило сообщение о ДТП на 3-м километре трассы Энгельс-Ершов. Предположительно, 

6 февраля 2017, 01:06
В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

Самарские полицейские раскрыли серию краж иномарок премиум-класса, совершенных в Красноглинском районе Самары. Три автомобиля – Lexus и два Toyota Land Cruiser 200 – были похищены в период с 9 по 16 декабря 2016 года.

Машины нашли в одном из 
28 декабря 2016, 02:16
ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

Самарская госавтоинспекция назвала районы, где чаще всего похищают машины. В числе лидеров Промышленный и Кировский – 92 и 63 автокражи соответственно. Всего за 11 месяцев 2016 года в Самаре зарегистрировано 318 краж транспортных средств. Примерно треть украденных машин – иномарки, 

26 декабря 2016, 05:06
В Самарской области поймали серийного похитителя колодезных крышек

В Самарской области поймали серийного похитителя колодезных крышек

Полицейские раскрыли серию краж крышек от колодезных люков в Похвистнево. По подозрению в совершении преступлений задержали 41-летнего безработного мужчину.

Похитителя на вазовской «девятке», кравшего чугунные крышки с канализационных колодцев, видели местные жители. Они сообщили об этом в полицию. Представители коммунальных служб 

26 декабря 2016, 03:01
Безработный обокрал жителя Самары в маршрутке на 45 тысяч рублей

Безработный обокрал жителя Самары в маршрутке на 45 тысяч рублей

Добычей злоумышленника стали телефон и деньги. Полицейские по горячим следам вышли на след подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 44-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Теперь ему грозит до 5 лишения свободы. 

27 августа 2016, 04:46
Жителя Чапаевска обвиняют в серии автокраж в Самаре и Новокуйбышевске

Жителя Чапаевска обвиняют в серии автокраж в Самаре и Новокуйбышевске

Самарские полицейские заявили о раскрытии серии краж автомобилей. Преступления были совершены в Самаре и в Новокуйбышевске. Машины, в основном российского производства, угоняли со стоянок возле крупных промышленных предприятий. Задержан подозреваемый – 35-летний житель Чапаевска. К операции были привлечены бойцы спецназа.
1 декабря 2015, 04:10
Вор-карманник задержан полицейскими на месте преступления

Вор-карманник задержан полицейскими на месте преступления

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Самаре по подозрению в совершении кражи задержали неоднократно судимого уроженца Сергиевского района.

Это произошло на одной из остановок общественного транспорта в Промышленном районе областной столицы. Полицейские, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, 

25 апреля 2013, 10:38
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