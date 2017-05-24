22 мая, в полицию Саратова обратилась местная 50-летняя женщина, которая рассказала, что утром 16 мая в автобусе одного из городских маршрутов неизвестный вор украл ее сумку. В ней были наличные деньги в размере 8 тысяч рублей, банковские и дисконтные карты, а также ключи.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Вскоре выяснилось, что к преступлению могла быть причастна 22-летняя жительница Сызрани. Ее задержали 18 мая по подозрению в другой краже.
Оказалось, что она «работает» в паре со своей 38-летней подельницей - также жительницей Сызрани. Женщины специально прибыли в начале мая в Саратов для совершения карманных краж в общественном транспорте. Утром 18 мая каждая из женщин успела совершить по три кражи. Общая сумма ущерба превысила 21 тысячу рублей. После этих случаев карманниц удалось задержать, а похищенные деньги и ценности - изъять. Сейчас полиция соседнего региона проводит проверку по данному делу, устанавливает другие возможные преступные эпизоды с участием «гастролеров» из Самарской области.
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