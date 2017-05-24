Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».



Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона … На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона