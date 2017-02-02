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Материалы по теме:

Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона

Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона

В России ежегодно перерабатывается лишь 5% отходов из 60 млн. тонн. Остальная часть попросту складируется на земле, причем зачастую незаконно. Об экологической ситуации в России и в Самарской области в частности шла речь на встрече депутата Государственной Думы Владимира Гутенева 

2 февраля 2017, 05:35
В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция  «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
Организаторы «Киберпонедельника» разместили на своем веб-ресурсе порядка 130 интернет-магазинов. Они прогнозируют привлечение не менее 2 млн. покупателей. Представитель Ассоциации 

30 января 2017, 10:01
51-летний геймер из Сызрани стал жертвой несовершеннолетнего хакера

51-летний геймер из Сызрани стал жертвой несовершеннолетнего хакера

51-летний сызранский геймер под ником Вор стал жертвой интернет-вымогателя. В январе прошлого года мужчина обнаружил, что его электронную почту взломали. Из-за этого он не смог играть в любимую онлайн-игру. Кибервзломщик потребовал от сызранца три тысячи рублей. Геймер сумел самостоятельно восстановить 
27 января 2017, 12:24
Онлайн-аудитория в РФ перестала расти

Онлайн-аудитория в РФ перестала расти

Суммарное число пользователей Сети за прошлый год не изменилось. Об этом информируют российские эксперты.
Общее количество людей старше 16 лет, которые используют рунет, осталось на уровне 84 млн человек. До нынешнего момента число клиентов в РФ последовательно увеличивалось. В последние 

27 января 2017, 11:14
Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарское издание «Парк Гагарина» обратилось в Европейский суд по правам человека с жалобой на Минюст России, который включил организацию в реестр так называемых иностранных агентов. Издательство никогда не получало ни копейки из-за рубежа, заявил главный редактор ресурса Сергей Курт-Аджиев.
20 января 2017, 12:00
Судьбу Сергиевских минвод обсудили на приеме граждан у депутата Госдумы Владимира Гутенева

Судьбу Сергиевских минвод обсудили на приеме граждан у депутата Госдумы Владимира Гутенева

На территории Самарской области более 40 санаториев. Один из них - Сергиевские минеральные воды, о бедственном положении которого «ТЕРРА»  рассказывала уже не раз. О том, какие варианты возрождения курорта предлагает общественность, шла речь в ходе приема граждан, проведенного Владимиром Гутеневым.

В 

27 декабря 2016, 01:32
Самара может стать центром развития речного туризма России

Самара может стать центром развития речного туризма России

Самара может стать центром развития речного туризма России. Об этом после встречи с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым рассказал корреспондентам «ТЕРРЫ» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной 

27 декабря 2016, 01:26
Владимир Гутенев вновь возглавил депутатскую группу дружбы по связям с парламентом Швейцарии

Владимир Гутенев вновь возглавил депутатскую группу дружбы по связям с парламентом Швейцарии

Группу российских депутатов, в обязанности которых входит укрепление взаимоотношений с парламентом Швейцарии, вновь возглавил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенев. Эту работу парламентарий 

12 декабря 2016, 12:58
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