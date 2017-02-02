В селах России с населением не меньше 500 человек высокоскоростной интернет должен появиться до 2018 года
Первым зам.председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны "Союз машиностроителей России" Владимир Гутенев провел личный прием жителей Самарской области. На встрече обсуждались вопросы утилизации и раздельного сбора твердых бытовых отходов, а также проведения высокоскоростного интернета в села Самарской области.
Владимир Герасимов, житель с. Муханово Кинель-Черкасского района Самарской области
- В данный момент мы имеем интернет со скоростью менее одного мега бита. Ветераны задавали мне вопросы, если возможность будет, почему мы не можем оплатить коммуналку до 10 числа. А если не успели, им субсидии больше не дают. Потому что через этот интернет мы не можем оплатить, ну не наша же это вина.
Владимир Гутенев, первый зам.председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент "Союза машиностроителей России"
- Есть программы, которые реализуются при поддержке государства. И в соответствии с этими программами населенные пункты численностью от 500 человек и выше до 2018-го года получат оптоволокно.
Село Муханово в Кинель-Черкассом районе относится как раз к таким населенным пунктам. Владимир Гутенев пообещал поспособствовать скорейшему разрешению проблемы.
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