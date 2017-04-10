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«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе

Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе

Столбик термометра даже в ночные часы вряд ли будет опускаться до минусовых значений. При этом днем температура будет подниматься до 10-16 градусов тепла.

В области продолжается паводок. В Кинель-Черкасском районе разлился Малый Кинель - затопило мост в селе Полудни. На машине 

10 апреля 2017, 10:29
Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду

Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду

«Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия в «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и 
9 апреля 2017, 05:50
В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В Самарской области в результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз затопило мост. Это случилось в Пестравском районе в населенном пункте Мосты. Сообщение поступило в МЧС в пятницу, 7 апреля, около семи часов утра.

«Высота уровня воды над 
7 апреля 2017, 12:00
Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области

Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области

Синоптики огласили уточненный прогноз по предстоящему паводку в Самарской области. По состоянию на утро среды, 5 апреля, на некоторых реках региона наблюдался незначительный рост уровня воды, в целом обстановка спокойная. Показатель в водохранилищах около Тольятти – 49,76 м, в районе 

5 апреля 2017, 05:08
Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам

Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам

В конце недели в Самаре ожидается повышение температуры. В дневные часы столбик термометра может приблизиться к 10 градусам по Цельсию. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на среду, 5 апреля, местами по области 

4 апреля 2017, 02:55
МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона.  Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в 
3 апреля 2017, 09:32
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла.  Окруженные тонким 

30 марта 2017, 11:05
NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной

NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной

В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
Как поясняют специалисты, речь ведется об особом «холодильнике» для осуществления экспериментов при малых температурах. В данной 

7 марта 2017, 05:16
В Самарской области побит очередной температурный рекорд

В Самарской области побит очередной температурный рекорд

Столбик термометра опускался до -34 градусов по Цельсию. Так холодно в регионе в середине декабря не было с 1978 года. К слову, в последние две недели температура резко колебалась от -3 до -30. Синоптики говорят, это связано с борьбой между 

22 декабря 2016, 04:57
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 12 декабря, в губернии перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха - таких холодов в регионе не было последние 43 года. Самые низкие температуры синоптики зафиксировали в сельском поселении Кинель-Черкассы - 28 градусов ниже нуля. В областной столице столбик термометра 

12 декабря 2016, 12:34
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