В ночь на 10 апреля разлилась река Сухая Вязовка. Её уровень сейчас составляет около 4 метров. Село Красноармейское, в котором проживают около 5 тысяч человек, фактически оказалось разделено на две половины. Между берегами как паром курсирует машина местной жилищно-коммунальной организации. Один из жителей рассказал, что минувшей ночью утонула его собака. Уровень воды во дворе в тот момент превышал 1 метр.
Наблюдаются подтопления домов в селах Колывань и Нижнее Санчелеево. В Пестравском, Большеглушицком и Кинель -Черкасском районах под водой оказались мосты. По информации МЧС, ситуация под контролем, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды.
Между тем, погода на этой неделе будет способствовать активному таянию снега. Столбик термометра даже в ночные часы вряд ли будет опускаться до минусовых значений. При этом днем будет подниматься до 10-16 градусов тепла. Как сообщалось ранее, этой весной рискуют оказаться затопленными более 100 населенных пунктов, где проживают около 20 тысяч человек.
Метеорологи говорят, что грядущее половодье станет одним из самых масштабных за последние 23 года. В частности, уровень воды в реках Самара и Елшанка поднимется почти на 5 метров. Прошлой весной он едва достигал 2-х.
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