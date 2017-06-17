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Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей
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15 июня 2017, 06:06
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В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого
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15 июня 2017, 04:56
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В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками
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13 июня 2017, 11:36
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В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского
В Приволжском окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Процесс идет в закрытом режиме - журналистов в зал не пускают.
Напомним, трагедия случилась в ночь на 11 декабря, когда …
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8 июня 2017, 03:53
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В селе Лопатино шестеро забили насмерть женщину за якобы кражу мобильника
Прокуратура Волжского района Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех мужчин и трех женщин. Они подозревают в убийстве своей знакомой по статье «Умышленное причинение группой лиц тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как установили …
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19 ноября 2016, 05:24
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По факту отравления метанолом двух рабочих в Самарской области возбудили уголовное дело
Стражи порядка Самарской области выясняют обстоятельства происшествия на канализационно-насосной станции в селе Лопатино Волжского района, в результате которого погибли двое мужчин.
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22 июля 2015, 03:59
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В Самарской области спасли замерзавшего в поле мужчину
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27 января 2014, 10:43