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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Тополиная в Тольятти. По данным следствия, гражданка Малицкая разругалась со знакомой и начала ее душить. В результате сжатия шеи сломала подъязычную кость. Потерпевшая попала в больницу, где и умерла.
Свидетелями преступления были дети 

15 июня 2017, 06:06
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

Следственный комитет региона предъявил обвинения в убийстве четверым жителям Волжского района, в том числе двум 17-летним парням. По оперативным данным, в мае этого года мужчины попали в ДТП на трассе неподалеку от кладбища поселка Рощинский. Военнослужащий, проезжавший на своей машине 

15 июня 2017, 04:56
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В Новокуйбышевске расследуют уголовное дело о групповом убийстве человека. Обвинения предъявлены четверым – двое из них подростки 17 лет. Труп погибшего нашли в багажнике сгоревшей машины.
 
По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 20 на 21 мая 

13 июня 2017, 11:36
В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Приволжском окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Процесс идет в закрытом режиме - журналистов в зал не пускают.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 11 декабря, когда 
8 июня 2017, 03:53
В селе Лопатино шестеро забили насмерть женщину за якобы кражу мобильника

В селе Лопатино шестеро забили насмерть женщину за якобы кражу мобильника

Прокуратура Волжского района Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех мужчин и трех женщин. Они подозревают в убийстве своей знакомой по статье «Умышленное причинение группой лиц тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установили 

19 ноября 2016, 05:24
По факту отравления метанолом двух рабочих в Самарской области возбудили уголовное дело

По факту отравления метанолом двух рабочих в Самарской области возбудили уголовное дело

Стражи порядка Самарской области выясняют обстоятельства происшествия на канализационно-насосной станции в селе Лопатино Волжского района, в результате которого погибли двое мужчин.
 
Трагедия случилась 4 июня 2015 года. Двое сотрудников МУП «Волга» занимались очисткой объекта и в ходе работ отравились метанолом. Ядовитое 
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В Самарской области спасли замерзавшего в поле мужчину

В Самарской области спасли замерзавшего в поле мужчину

В воскресенье, 26 января, около пяти часов утра в «скорую помощь» позвонил мужчина. Он рассказал, что направлялся пешком из села Лопатино Красноярского района в сторону поселка Сухолинка. В поле он сбился с пути и начал замерзать – был 25-градусный мороз.

Медики 

27 января 2014, 10:43
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