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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. Автомобилист на «Ладе» насмерть сбил женщину на улице 40 лет Победы около дома №48. В сети появились фотографии с места ДТП. По словам очевидцев, женщина шла по 
2 мая 2017, 06:28
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

Вчера, 30 апреля, вечером в один из гипермаркетов Тольятти были вызваны саперы и кинологи. В здании магазина на Южном шоссе был обнаружен подозрительный пакет.

Покупатели и сотрудники торгового объекта были эвакуированы из помещения. В результате выяснилось, что находка оказалась 
1 мая 2017, 08:44
В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.

По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
 
30 апреля 2017, 06:26
В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

Целая деревня, где жили свыше 430 человек, уничтожена пламенем в Иркутской области. В регионе действует режим ЧС, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщают российские СМИ.
Речь идет о населенном пункте под названием Бубновка. Там было 86 домов и проживало 435 человек.

28 апреля 2017, 06:19
Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
Десятки горожан стали свидетелями сильного пожара, вскоре после которого снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Все случилось прямо 

27 апреля 2017, 03:41
Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Вчера, 15 апреля, на улице Ингельберга в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти около 18:00 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
Прибывшие 

16 апреля 2017, 01:56
В блогах: половодье в Самарской области

В блогах: половодье в Самарской области

Блогер Илья Круговой поделился впечатлениями от совместной поездки с МЧС в село Федоровка, вблизи Тольятти. "Их тут неплохо подтопило. По данным спасателей, пострадало более 20 дворовых участков. Электричество отключили. Дома в Федоровке преимущественно дачного типа. Многим дачникам на предупреждения 
4 мая 2016, 05:45
В блогах: в Федоровке найден труп с 9 церковными куполами на спине

В блогах: в Федоровке найден труп с 9 церковными куполами на спине

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что 9 июня на берегу Волги в районе села Федоровка Приволжского района был обнаружено тело неизвестного мужчины с особой приметой - татуировкой на спине в виде церкви с девятью куполами. Считается, что 
11 июня 2015, 09:00
В Тольятти утонула 11-летняя девочка

В Тольятти утонула 11-летняя девочка

Тольяттинские полицейские проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней девочки.

В воскресенье, 14 июля, в органы внутренних дел обратилась 21-летняя жительница Автограда и сообщила,  что её 11-летняя сестра ушла из дачного массива в поселке Федоровка и не вернулась.

Сотрудники полиции провели опрос возможных 

15 июля 2013, 04:48
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