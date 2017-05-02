Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.
«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди сжигали мусор. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на дома по улице Кооперативной. На месте работают сотрудники Ставропольского пожотряда. О пострадавших пока не сообщается», - написал очевидец в социальной сети.
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