7
18
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

В Самаре проституцией в основном занимаются женщины из Киргизии, Казахстана, Нигерии и Украины в возрасте от 18 до 45 лет, заявили в городском Управлении МВД. Больше всего жалоб в полицию на жриц любви поступает от жителей домов на улицах Победы 

10 марта 2017, 04:57
68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.

В Исалинском районе задержали двух 

10 марта 2017, 02:47
Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Сегодня президент России Владимир Путин, как и прогнозировала "ТЕРРА", отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Причина ухода 

9 марта 2017, 05:14
Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Сегодня, 9 марта, президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Подробности – в выпуске 

9 марта 2017, 04:38
Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат: 

"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на 

2 февраля 2017, 09:56
Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать правительство Самарской области в случае срыва сроков строительства двух объектов: автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе.
По данным ведомства, сейчас график работ нарушается. На начало января освоено лишь 80% денег, выделенных на эти 

23 января 2017, 04:58
Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

По статистике, за минувший год только в Самаре было выписано 3 тысячи 288 протоколов за нарушения правил перевозки детей. В 2015-м таких фактов зафиксировано 2 тысячи 800. Сейчас во всех муниципалитетах региона проходят профилактические рейды, которые продлятся до 22 января.

19 января 2017, 12:14
В Самаре судят супругов-сутенёров

В Самаре судят супругов-сутенёров

Семейная пара более года вовлекала жительниц города в занятие проституцией.
На первом заседании Железнодорожного суда Самары присутствовала только прекрасная половина преступного дуэта. Согласно материалам дела, в 2015 году женщина вместе с супругом разместила в соцсетях объявление о поиске девушек на 

11 октября 2016, 04:50
В Самаре задержаны супруги-сутенеры: они искали девушек через соцсети

В Самаре задержаны супруги-сутенеры: они искали девушек через соцсети

Сотрудники правоохранительных органов выявили семью сутенеров, которые набирали девушек через социальные сети. Они предлагали им работу в интим-салоне, обещая высокую зарплату. Установлено, что под руководством подозреваемого три девушки занимались проституцией в банном комплексе, сообщила прокуратура Самары.
 
К этому преступлению 

5 октября 2016, 05:23
Жрица любви из Тольятти оказалась серийной столичной воровкой

Жрица любви из Тольятти оказалась серийной столичной воровкой

Уроженка Тольятти задержана в Москве за совершенную кражу. Женщина оказалась не только жрицей любви, но и серийной воровкой. Её последняя встреча с клиентом обошлась 60-летнему жителю столицы почти в 1 миллион рублей.
Мужчина заказал проститутку себе домой на два часа, но 

10 сентября 2016, 11:03
На свалке под Самарой нашли труп мужчины

На свалке под Самарой нашли труп мужчины

Вчера утром в поселке Алексеевка на полигоне бытовых отходов нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Установлено, что это 38-летний житель Кинеля. По данным полицейских, по подозрению в причастности к гибели мужчины задержали 45-летнего разнорабочего без постоянного места жительства. Он работал 

22 июня 2016, 03:41
В Самарской области за день утонули 3 человека

В Самарской области за день утонули 3 человека

Вчера, 18 июня, самарским спасателям пришлось три раза доставать утопленников из рек региона. Как передает «Комсомольская правда», первое ЧП было зафиксировано примерно в половине десятого утра в районе поселка Шмидта. Поступило сообщение от полиции, что на "диком" пляже утонул 
19 июня 2016, 04:14
Под Самарой пьяный водитель пытался скрыться от полиции и врезался в столб

Под Самарой пьяный водитель пытался скрыться от полиции и врезался в столб

Самарские полицейские задержали нарушителя, который, не имея водительских прав, сел за руль чужого автомобиля в нетрезвом состоянии и совершил ДТП. Инцидент произошел в поселке Алексеевка.

В дежурную часть поступило сообщение о пьяном водителе. Мужчина ехал на автомобиле «ВАЗ-2114» по 
28 октября 2014, 09:02
Свинокомплекс «Юбилейный» подал иск о самобанкротстве в самарский арбитраж

Свинокомплекс «Юбилейный» подал иск о самобанкротстве в самарский арбитраж

Свинокомплекс «Юбилейный», расположенный в Кинельском районе, подал в арбитражный суд Самарской области иск о самобанкротстве. Как уже рассказывала «ТЕРРА», именно это предприятие жители поселка Алексеевка подозревают в загрязнении расположенных рядом земель сельхозназначения и, как следствие, отравлении воздуха.

Как 
2 сентября 2014, 11:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна