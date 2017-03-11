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Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей
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10 марта 2017, 04:57
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68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»
Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.
В Исалинском районе задержали двух …
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10 марта 2017, 02:47
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Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке
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9 марта 2017, 05:14
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Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку
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9 марта 2017, 04:38
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Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования
Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования
По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат:
"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на …
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2 февраля 2017, 09:56
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Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе
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23 января 2017, 04:58
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Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте
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19 января 2017, 12:14
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В Самаре судят супругов-сутенёров
Семейная пара более года вовлекала жительниц города в занятие проституцией.
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11 октября 2016, 04:50
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В Самаре задержаны супруги-сутенеры: они искали девушек через соцсети
Сотрудники правоохранительных органов выявили семью сутенеров, которые набирали девушек через социальные сети. Они предлагали им работу в интим-салоне, обещая высокую зарплату. Установлено, что под руководством подозреваемого три девушки занимались проституцией в банном комплексе, сообщила прокуратура Самары.
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5 октября 2016, 05:23
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Жрица любви из Тольятти оказалась серийной столичной воровкой
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10 сентября 2016, 11:03
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На свалке под Самарой нашли труп мужчины
Вчера утром в поселке Алексеевка на полигоне бытовых отходов нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Установлено, что это 38-летний житель Кинеля. По данным полицейских, по подозрению в причастности к гибели мужчины задержали 45-летнего разнорабочего без постоянного места жительства. Он работал …
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22 июня 2016, 03:41
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В Самарской области за день утонули 3 человека
Вчера, 18 июня, самарским спасателям пришлось три раза доставать утопленников из рек региона. Как передает «Комсомольская правда», первое ЧП было зафиксировано примерно в половине десятого утра в районе поселка Шмидта. Поступило сообщение от полиции, что на "диком" пляже утонул …
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19 июня 2016, 04:14
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Под Самарой пьяный водитель пытался скрыться от полиции и врезался в столб
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28 октября 2014, 09:02
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Свинокомплекс «Юбилейный» подал иск о самобанкротстве в самарский арбитраж
Свинокомплекс «Юбилейный», расположенный в Кинельском районе, подал в арбитражный суд Самарской области иск о самобанкротстве. Как уже рассказывала «ТЕРРА», именно это предприятие жители поселка Алексеевка подозревают в загрязнении расположенных рядом земель сельхозназначения и, как следствие, отравлении воздуха.
Как …
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2 сентября 2014, 11:38