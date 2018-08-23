|
В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
|
23 августа 2018, 04:57
|
Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов
|
23 августа 2018, 04:32
|
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
|
23 августа 2018, 03:05
|
В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
|
13 августа 2018, 08:49
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч
|
5 июня 2018, 04:20
|
Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов
|
4 июня 2018, 11:22
|
Появилось видео с самолётов-участников Парада Победы в Самаре
|
11 мая 2018, 09:54