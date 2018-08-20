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Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»
Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
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20 августа 2018, 09:42
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В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей
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20 августа 2018, 08:51
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30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани
В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.
Как сообщили в региональном ГУ …
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20 августа 2018, 08:06
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25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани
В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
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19 августа 2018, 11:19
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Из-за сильного ливня улицы Киева превратились в реки
18 августа на Киев обрушился хоть и кратковременный, но очень сильный ливень. Буквально за 30-40 минут улицы города превратились в бурлящие реки.
По информации СМИ, произошедшее стало результатом постоянного нарушением градостроительных норм при работах в украинской столице. Из-за этого все капризы …
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19 августа 2018, 07:21
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21
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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области
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14 августа 2018, 02:33
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В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы
Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
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13 августа 2018, 09:09
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе
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1 августа 2018, 12:18
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До среды Самарская область отдохнет от жары
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30 июля 2018, 09:45
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Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре
До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
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25 июля 2018, 10:14