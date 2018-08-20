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По словам 
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Из-за сильного ливня улицы Киева превратились в реки

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По информации СМИ, произошедшее стало результатом постоянного нарушением градостроительных норм при работах в украинской столице. Из-за этого все капризы 

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Самарцев предупредили об усилении ветра

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В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

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В понедельник, 13 августа, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе

Погода в последний месяц лета будет в России теплее, чем обычно. По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах 17,8-20,3 градуса, что на 0,5-0,8 выше средних температур для этого времени года. Месячное количество осадков не превысит 
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До среды Самарская область отдохнет от жары

До среды Самарская область отдохнет от жары

К началу новой рабочей недели в регионе немного похолодает. В понедельник, 30 июля, обещают переменную облачность без осадков, северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21-26 градусов по Цельсию. До 30 июля через Самарскую область пройдет холодный атмосферный 
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Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре

Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре

До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
 
В ночь на четверг, 
25 июля 2018, 10:14
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