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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

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После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело

После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко. Напомним, трагедия случилась 25 февраля. В медучреждение девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1, куда ранее ее с температурой привезла «скорая».

20 апреля 2017, 12:40
Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА»,  трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель 
18 апреля 2017, 03:48
Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

В ночь на 17 апреля в Самаре произошло массовое ДТП. Есть погибший. Виновник аварии предположительно был пьян.

По сообщению очевидцев, авария произошла около двух часов ночи на пересечении улиц Карбышева и Гагарина. Фото с места происшествия появилось в социальной 
17 апреля 2017, 07:02
В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

Трагедия произошла в ночь на понедельник. По предварительным данным ГИБДД, на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе большегруз марки Scania ехал в сторону Самары. Водитель фуры не сумел справиться с управлением и врезался в Lada Largus. В итоге водитель легковушки 

19 декабря 2016, 01:08
В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.

34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение 
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В Суходоле Mitsubishi снес рекламный столб и распался на части: погибли двое

В Суходоле Mitsubishi снес рекламный столб и распался на части: погибли двое

24-летний владелец иномарки, также находившийся в салоне в момент ДТП, серьезно не пострадал: врачи осмотрели его и отпустили домой.
30 октября 2016, 04:26
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В Самарской области инвалид изнасиловал 11-летнего мальчика в гараже

В Сергиевском районе Самарской области проводится проверка по заявлению о сексуальном насилии в отношении ребенка. Жертвой насильника стал 11-летний мальчик. В полицию обратилась его мать, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Женщина сообщила, что ее сын пострадал от действий 33-летнего односельчанина. 
21 сентября 2016, 11:21
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