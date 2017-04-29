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Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших
В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
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28 апреля 2017, 06:06
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Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД
Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по …
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28 апреля 2017, 11:37
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В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе
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28 апреля 2017, 10:04
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ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой
В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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27 апреля 2017, 01:47
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После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко. Напомним, трагедия случилась 25 февраля. В медучреждение девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1, куда ранее ее с температурой привезла «скорая».
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20 апреля 2017, 12:40
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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей
В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель …
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18 апреля 2017, 03:48
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Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей
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17 апреля 2017, 07:02
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В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок
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19 декабря 2016, 01:08
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В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке
Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.
34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение …
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4 декабря 2016, 04:52
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В Суходоле Mitsubishi снес рекламный столб и распался на части: погибли двое
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30 октября 2016, 04:26
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В Самарской области инвалид изнасиловал 11-летнего мальчика в гараже
В Сергиевском районе Самарской области проводится проверка по заявлению о сексуальном насилии в отношении ребенка. Жертвой насильника стал 11-летний мальчик. В полицию обратилась его мать, сообщает портал «Волга-Ньюс».
Женщина сообщила, что ее сын пострадал от действий 33-летнего односельчанина. …
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21 сентября 2016, 11:21