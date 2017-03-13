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Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже …
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13 марта 2017, 06:08
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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
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13 марта 2017, 10:06
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В России предлагают замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей
Доступ к сайтам зарубежных и отечественных компаний, замеченных в нарушении законодательства, могут «замедлить». Соответствующие поправки предлагает кабмин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ряд источников в интернет-компаниях и различных ведомствах.
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13 марта 2017, 09:07
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Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области
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9 марта 2017, 01:18
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Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана
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9 марта 2017, 11:37
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Интернет вещей и беспилотники «запустят» в российские поля
Специалисты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) при участии «открытого правительства», Ассоциации интернета вещей и экспертов минсельхоза представили «дорожную карту» по использованию в российском сельском хозяйстве Интернета вещей, беспилотников, а также собственных радиочастот. Сейчас документ находится на согласовании в минпромторге.
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7 марта 2017, 08:58
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Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете
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7 февраля 2017, 02:13
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По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers
По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
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7 февраля 2017, 02:02
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Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость
Автономия татар г. о. Сызрань обратилась с отрытым письмом к президенту России с просьбой восстановить историческую справедливость и удостоить посмертно наградами четырех советских воинов, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в 1945 году.
Как утверждают авторы документа, стяг над крышей здания …
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9 января 2017, 03:38
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Фото: в Самаре прошла реконструкция событий 1918 года
В Самаре прошла реконструкция событий 1918 года. Тогда столица губернии находилась под властью комитета учредительного собрания, который не признавал итоги революции. Силовую поддержку антибольшевистскому правительству оказывали чехословацкие легионеры.
Разносчики газет и коробейники, светские дамы с прислугой и богато разодетые …
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17 октября 2016, 03:49
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В блогах: о Старой Бинарадке
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14 октября 2016, 10:08
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В блогах: о винокуренном заводе купцов Марковых
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14 октября 2016, 09:46