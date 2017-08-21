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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай

В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай

ДТП произошло сегодня, 19 августа, днем на улице Ново-Садовой.
 
Грузовик ехал по направлению в город и поворачивал налево с Ново-Садовой на Панова. КамАЗ не пропустил трамвай и врезался в него. Никто не пострадал, однако вагон перекрыл заезд и выезд 
19 августа 2017, 02:32
Старый заброшенный киоск в Самаре спрятался за баннеры ЧМ-2018

Старый заброшенный киоск в Самаре спрятался за баннеры ЧМ-2018

Местная жительница опубликовала фотографии в соцсетях, на которых предложила “полюбоваться альтернативным решением демонтажа киоска" на пересечении ул. Ташкентской с ул. Силина.

Со слов очевидца, киоск с неприглядным обликом уже давно 
18 августа 2017, 05:22
Эмоции накануне Чемпионата: в Самаре открылась фотовыставка «Большой футбол на Волге»

Эмоции накануне Чемпионата: в Самаре открылась фотовыставка «Большой футбол на Волге»

Фотовыставка, посвященная предстоящему чемпионату мира по футболу, открылась в самарском Доме журналиста. В экспозицию вошло 40 работ Юрия Стрельца, Игоря Горшкова, Сергея Курочкина, Георгия Майорова, Дмитрия Бурлакова и Максима Калинина. Авторы представили кадры, отснятые за последний год - самый активный 

15 августа 2017, 04:02
В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая

В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая

Во вторник, 15 августа, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. По предварительной информации, экскаватор снес ковшом кабину трамвая. Это произошло в районе перекрестка улиц Ново-Садовой и проспекта Масленникова. Движение транспорта на перекрестке оказалось заблокировано.
15 августа 2017, 09:47
В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.

По обеим сторонам Фрунзенского моста 

9 августа 2017, 02:47
Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Реконструкция самарского Ботанического сада обойдется как минимум  в полмиллиарда рублей. Работы там начнутся уже 14 августа  и будут поделены на два этапа. Первый должен завершиться к ЧМ-2018, игры которого пройдут в том числе и в столице нашего региона. Внутри ботсада  

8 августа 2017, 01:42
Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч установили новую двухметровую инсталляцию в виде футбольного мяча и бутсы. Они выполнены из материала, напоминающего газон на футбольном поле. Эта композиция посвящена грядущему ЧМ-2018, который пройдет в Самаре следующим летом.
 
Напомним, в этом году на 
8 августа 2017, 12:38
Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.

В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока 

25 июля 2017, 06:23
Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной 

14 апреля 2017, 11:49
Виталий Мутко проинспектировал ход строительства «Самара-Арены»

Виталий Мутко проинспектировал ход строительства «Самара-Арены»

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко провел рабочую среду в Самаре. Он проинспектировал, как регион готовится к проведению матчей чемпионата мира.
Подрядчики слишком отстали от графика возведения, месяц назад заявлял Виталий Мутко. Сегодня говорит о колоссальном прогрессе. Пять несущих консолей 

24 ноября 2016, 08:59
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