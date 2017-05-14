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Вчера, 10 мая, в Кировском районном суде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана, некоего Каримова, которого подозревают в нападении на сверстника Юсупа Холова.
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Выяснилось, что парень отдыхал в одном из баров на улице Победы, там у него случился конфликт с другим посетителем. Мужчины отправились «побазарить» на улицу. 

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Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

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Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

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По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

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Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

 

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26 апреля 2017, 10:27
В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
 
Личность мужчины пока не установлена. Однако 

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Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

В Самарский областной суд направлено уголовное дело об убийстве жительницы Новокуйбышевска и ее 16-летнего сына. Обвиняемый – 41-летний мужчина.

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Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

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В Шенталинском районе 25-летний бомж ограбил и изнасиловал пенсионерку, а потом скрылся в лесу

В Шенталинском районе 25-летний бомж ограбил и изнасиловал пенсионерку, а потом скрылся в лесу

По предварительным данным, в селе Тимяшево 25-летний мужчина постучался в дом к пенсионерке и попросил воды. Женщина пустила его. После этого мужчина сначала изнасиловал ее, а потом украл золотое кольцо с мобильным телефоном и убежал. Пострадавшая позвонила в полицию и 

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В Шентале водитель «Гранты» сбил насмерть 77-летнего пешехода

В Шентале водитель «Гранты» сбил насмерть 77-летнего пешехода

Полиция Шенталинского района выясняет обстоятельства ДТП, в котором погиб человек. Трагедия случилась в селе Шентала в воскресенье, 27 марта. Примерно в четыре часа дня на улице Канашевской автомобиль Lada Granta наехал на пожилого мужчину. Машиной управлял 56-летний водитель. По версии 
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В Шенталинском районе в ДТП погибли водители «Гранты» и «семерки»

В Шенталинском районе в ДТП погибли водители «Гранты» и «семерки»

Полицейские Шенталинского района Самарской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Трагедия случилась вечером в среду, 9 декабря, на 12-м километре дороги Клявлино - Шентала - Баландаево - Аксаково - Четырла. По данным полиции, 53-летний мужчина на «Ладе 
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В селе Ясная Поляна Шенталинского района обнаружено загрязнение почвы разлитыми нефтепродуктами. Нефтяные пары наносят серьезный вред растениям и животным. Поврежден участок площадью около двухсот квадратных метров, сообщает региональный Росприроднадзор. По данным факту возбуждено административное дело.

Напомним, недавно специалисты 
9 сентября 2015, 11:00
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