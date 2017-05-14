В начале мая в полицию поступило сообщение, что в одном из домов села Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. На место выехали представители ОВД и следственного комитета, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Оперативники выяснили, что вечером в одной из комнат между хозяином жилплощади, его младшим братом и невесткой произошла ссора. В ходе драки 38-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила деверя в живот. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении злоумышленницы областным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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