В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак В американских кофейнях могут ввести новые правила: обязать места общепита предупреждать своих гостей о наличии в кофе канцерогена акриламида.



В одном из судов Калифорнии как раз рассматривается иск на эту тему. Его подал Совет по образованию и изучению токсичных …