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Птичий грипп обнаружили в 8 населенных пунктах Самарской области
В Самарской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Больных пернатых пришлось уничтожить в 14 личных подсобных хозяйствах, сообщили в региональном управлении Россельзохнадзора.
Заболевание было выявлено в 8 населенных пунктах региона: в селе Пензино, поселке Иргизский и Большой Черниговке из Больше-Черниговского …
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11 июля 2018, 08:42
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
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15 марта 2018, 11:09
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В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак
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2 февраля 2018, 06:55
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин
Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
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13 декабря 2017, 11:23
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В Самаре ищут протез для одноногого орла
Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
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23 ноября 2016, 02:53
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В Самаре мужчина украл индюков из сарая во дворе дома
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27 августа 2016, 05:25
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Самарская область обеспечивает себя мясом птицы наполовину
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26 августа 2016, 12:24