1
50
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Птичий грипп обнаружили в 8 населенных пунктах Самарской области

Птичий грипп обнаружили в 8 населенных пунктах Самарской области

В Самарской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Больных пернатых пришлось уничтожить в 14 личных подсобных хозяйствах, сообщили в региональном управлении Россельзохнадзора.

Заболевание было выявлено в 8 населенных пунктах региона: в селе Пензино, поселке Иргизский и Большой Черниговке из Больше-Черниговского 
11 июля 2018, 08:42
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

В Самаре ученые создали устройство, которое поможет выявлять опасную для здоровья еду и 
15 марта 2018, 11:09
В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В американских кофейнях могут ввести новые правила: обязать места общепита предупреждать своих гостей о наличии в кофе канцерогена акриламида.

В одном из судов Калифорнии как раз рассматривается иск на эту тему. Его подал Совет по образованию и изучению токсичных 
2 февраля 2018, 06:55
Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
26 января 2018, 10:01
Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
По словам канадского исследователя Кайла Сью, мужчины отличаются не столь сильной иммунной реакцией на такие болезни. 

13 декабря 2017, 11:23
В Самаре ищут протез для одноногого орла

В Самаре ищут протез для одноногого орла

Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
Как сообщает сайт заповедника, молодая птица пострадала от того, что неудачно выбрала место отдыха - провода высоковольтной линии. Орла ударило током - пришлось ампутировать часть крыла и 

23 ноября 2016, 02:53
В Самаре мужчина украл индюков из сарая во дворе дома

В Самаре мужчина украл индюков из сарая во дворе дома

На днях в ОП №7 УМВД по Самаре поступило сообщение от 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что со двора ее дома по улице Оросительной украли принадлежавшую ей домашнюю птицу.
 
Полицейские выяснили, что украденных индюков держали в деревянном сарае, который 

27 августа 2016, 05:25
Самарская область обеспечивает себя мясом птицы наполовину

Самарская область обеспечивает себя мясом птицы наполовину

По информации регионального минсельхоза, по итогам 2015 года губерния обеспечивает своих жителей мясом птицы (курятина, индюшатина, утятина и т.д.) на 53%. Таким образом, острого дефицита нет. Недостающие объемы завозятся из других российских регионов.
26 августа 2016, 12:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх